/ Zinedine Zidane ha reconocido el "dolor" que la derrota por 0-3 ante Barcelona ha causado en el plantel del Real Madrid . Pero eso no evitó que enviara un claro mensaje a su defensa. El francés achacó el descalabro directamente a los descuidos en la parcela defensiva y a la expulsión de Dani Carvajal luego de cometer un penalti por mano a poco menos de media hora del final y que supuso el 0-2 para el Barcelona "Es una derrota que duele. Seguro. Pero bueno, es lo que toca hoy", afirmó el técnico merengue en rueda de prensa tras el encuentro disputad este sábado en el Santiago Bernabéu.La mayor frustración para el técnico merengue con la derrota viene acompañada de una sensación de haber pedido el control "al principio de la segunda parte" por un descuido defensivo después de haber completado una buena primera mitad en que su equipo dominó la cancha, e incluso pudo adelantarse."La segunda parte empezamos otra vez bien; viene de un error nuestro (en el primer gol). Tres o cuatro minutos después viene el segundo y la expulsión. Ahí cambia el panorama. Jugando con diez y 0-2 abajo es físicamente y mentalmente muy complicado", admitió Zidane.La derrota por 0-3 ante Barcelona ha sido la más "dolorosa" en lo que va de la temporada para el Real Madrid . En el orgullo, al caer en casa contra el máximo rival y ya van siete clásicos de Liga disputados en el Bernabéu en que el cuadro merengue no logra vencer al máximo rival."Duele" más en lo deportivo. El cuadro merengue ha quedado varado a 14 puntos de la cima de la tabla; una distancia que tras 17 jornadas se antoja insalvable así tenga un partido menos si bien el técnico francés se empeña en afirmar que la diferencia no deja "sentenciada la Liga""Yo no voy a cambiar nunca; hoy en día estamos mal. Es una derrota que duele, nada más. lo que vamos a hacer, como siempre, vamos a seguir adelante. Todos pueden pensar que está sentenciada la Liga. Yo no lo pienso."Sé que mañana me van a meter hostias, pero no pasa nada. No voy a cambiar nada en lo que hago y lo asumo con todo mi fuerza. Lo único es que claro, estamos jodidos, porque una derrota así duele mucho a todos. A mí el primero, pero bueno, no cambia nada. Vamos a seguir", reiteró el técnico.Asimismo, Zidane insistió en que su equipo "no ha tenido un mal año" en este 2017 que culmina después de conquistar cinco títulos, tres en la presente campaña."No estamos mal, por eso duele más. El futbol cambia rápidamente. Después de la Supercopa eran ellos y mañana somos nosotros los hundidos. Cuando ganas es todo muy bonito y cuando pierdes es muy jodido, pero es parte de nuestro trabajo."La manera en que perdimos es por lo que no puedo estar contento, pero estoy con mis jugadores. Lo que han hecho ha sido fenomenal. Vamos a segur con el trabajo porque no ha sido un año malo", dijo.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi