Un video publicado a través de Facebook ha captado la atención de miles de cibernautas. Y es que en las imágenes se puede observar cómo una pareja decide tener sexo dentro de un bus de transporte público. El video sexual fue grabado por uno de los pasajeros. Al parecer los jóvenes no aguantaron las ganas y dieron rienda suelta a sus bajos instintos frente a varias personas que se encontraban desplazándose en dicho transporte público. Este hecho fue captado en el barrio londinense de Shoreditch.En las imágenes se puede observar a la mujer en topless y sentada sobre el hombre, esto mientras los demás pasajeros guardan silencio y los observan."Algunas personas los estaban mirando, pero él se reía y los saludaba mientras la chica gemía", dijo el autor del video. "Me imaginó que no aguantaron a llegar a la casa o quizás él sigue viviendo con su mamá", sentenció.Asimismo, contó que el el conductor del autobús fue el encargado de interrumpir a la pareja. Él les pidió que se bajaron de la unidad; sin embargo, antes de bajar, la pareja fue aplaudida por los pasajeros.