/ El exgobernador de Miranda, Henrique Capriles, anunció a través de sus redes sociales que estará entregando alimentos, en lugar de juguetes, a niños en situación de calle, considerando que se viven “las navidades más duras de la historia de nuestro país.”Mediante el programa Alimenta la Solidaridad, el dirigente opositor informó que, en lo que va de mes, han llevado comestibles a cinco comedores y que estarán compartiendo con los niños de lunes a viernes, destacando que llegarán a más lugares “gracias a la solidaridad que caracteriza al venezolano esté donde esté.”Este año no entregaremos juguetes sino alimentos que tanto se necesitan! Ya llevamos 5 comedores y seguiremos creciendo gracias a la solidaridad que caracteriza al venezolano esté donde esté! De lunes a viernes todos estos días estaremos igualmente allí con nuestros niños! Seguiremos informando, mil gracias! "El que no vive para servir, no sirve para vivir"A post shared by Henrique Capriles Radonski (@hcapriles) on Dec 22, 2017 at 10:26am PSTDios te bendiga hijo,a ti y a los niños de Vzla!Mañana es 24,las navidades más duras de la historia de nuestro país;son muy pocas las familias que podrán tener en su mesa alimentos y celebrar la llegada del Niño Dios.A todos los que podamos ayudar,hagámoslo,siempre solidarios! pic.twitter.com/nIH8koLCZ0— Henrique Capriles R. (@hcapriles) December 23, 2017Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi