/ El año 2017 será el segundo año consecutivo en el que la cantante estadounidense Mariah Carey, se presentará ante millones de personas en la fiesta más esperada para recibir el 2018 en Times Square, Nueva York, después de haber sido humillada por problemas técnicos en el televisado evento anual. La artista cantará durante la celebración del Año Nuevo luego de su "vergonzoso" espectáculo en el evento de 2016, en el que por problemas técnicos no pudo coordinarse con la pista para hacer playback y terminó bajando del escenario molesta con todo su equipo de producción.La estadounidense de 47 años, demostró a través de su anuncio en su cuenta de Instagram, que no se dio por vencida y volverá a presentarse sobre el mismo escenario en Año Nuevo, "Toma 2", escribió Carey junto al afiche de su performance.Recordemos que Carey es famosa por su amplio rango vocal de cinco octavas, y fue una de las artistas más vendidas de la década de 1990 , desarrollando una estrecha relación con la época de las fiestas de fin de año por su éxito All I want for Christmas is you , por años la cantante se ha presentado conciertos con temas de Navidad en Nueva York.También puede leer: Descubre que actor de la serie iCarly se convirtió en padre (+Fotos)Take 2. #RockinEve #NYE 🎉🥂A post shared by Mariah Carey (@mariahcarey) on Dec 22, 2017 at 2:57pm PSTA continuación el video que evidencia los problemas técnicos y la poca coordinación de la artista en el evento de 2016: