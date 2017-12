/ Los ciudadanos que tienen vehículo en el país no se la han visto fácil este último trimestre del año, ya que además de lo difícil que se ha vuelto mantener un carro al día, conseguir repuestos, baterías y cauchos ahora además tienen que sortear con el robo de aceite.Aunque parezca insólito, varios usuarios de las redes sociales han denunciado el robo de aceite de los automóviles en los estacionamientos.Según denuncias actualmente hay quienes se encargan de extraer el aceite de los carros que se encuentran estacionados."¿A dónde hemos llegado? Nueva modalidad de robo en los estacionamientos de los centros comerciales en Caracas: robarse el aceite de los motores y caja. Si prendes tu vehículo y escuchas un ruido extraño, apagar de inmediato, verificar el aceite. Corres peligro de pérdida del motor", denunció una usuaria en la mencionada red social.Ante esto, otro usuario manifestó su comentario a través de la red social: "Te das cuenta que en tu país no hay nada que hacer cuando entiendes que ya no puedes ni salir en tu carro por falta de cauchos y aceite. Si lo tiene, tampoco puedes salir porque te los roban en los centros comerciales. Ni vida social puedes tener"expresó.Consejos de Luis Vicente León para hacer frente a la hiperinflación Entre la ola de publicaciones suscitadas ante tal situación, otro usuario comentó: "Ante la escasez y el sobreprecio en los aceites de motor a causa de la destrucción de Pdvsa y de nuestra moneda por parte de ‘la pandilla roja y militar’, a los carros les están robando el aceite quitándoles el tapón mientras están estacionados en centros comerciales y otros sitios".#11Dic @GNB_Monagas desmanteló en Punta de Mata banda dedicada al robo de aceite lubricante #PatriaSegura #Monagas @yelitzePSUV_ @Nicolas Maduro @NestorReverol @GonzalezEspin_ https://t.co/TqlxCiI0hM pic.twitter.com/D0QwyoOD9O— PSC_Oficialmonagas (@PSCMonagas) December 11, 2017@MARACAYACTIVA Delincuencia les roba el aceite a los carros, en la calle, estacionamiento. P. aceite de la caja. una nueva modalidad de robo.— federico arcila (@fedeantonio75) December 12, 2017Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi