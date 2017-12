/ Em parceria com o Movimento Internacional de Dança (DF), o VivaDança seleciona artistas de diversas linguagens como dança, teatro, circo e performance para um workshop e residência com o dançarino e coreógrafo holandês, radicado na França, Herman Diephuis.Com a proposta de trabalhar a partir de imagens inseridas na herança cultural e no imaginário coletivo, ele conduz a investigação sobre como as representações do corpo revelam questões sob a condição humana, estereótipos, códigos sociais e expressivos."Iremos embarcar numa jornada de materiais visuais que me inspiram e tentar absorvê-los e assimilá-los para incorporar completamente as referências. Juntos, vamos colaborar nos detalhes do movimento e na expressividade, transcendendo a imitação e permitindo uma liberdade de interpretação. Iremos explorar ideias opostas, como humor e seriedade, sacralidade e desmistificação, certeza e dúvida, contenção e excesso, tensão e relaxamento, movimento e suspensão", resume Herman.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi