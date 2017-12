/ Zulma López-Táchira @ZulogoDe las 70 gandolas que estaban contemplado llegar al Táchira esta semana, solo han sido despachadas 43, por lo que las largas colas permanecen en todo el estado Táchira, según lo dijo la Gobernadora Laidy Gómez, quien aseguró que la situación ha generado una tensión colectiva.La mandataria regional insiste en que se abastesca al Táchira del hidrocarburo de manera que las familias puedan compartir y reencontrarse con tranqulidad los días 24 y 25 de diciembreExplicó Gómez que aunque normalmente por estas fechas no debería despacharse el combustible, urge al estado, hacer una excepción y se pueda distribuir la gasolina para frenar el caos colectivo por esta escasez.Siguen el caos en la ciudad Este viernes nuevamente se reportó de protestas en diferentes estaciones de servicio de la ciudad de San Cristóbal, por cuanto habían personas que tenían casi 20 hora esperando el combustible.Nerio Suárez se encontraba en la cola de la estación de servicio Rodelca en la parte alta de San Cristóbal y dijo que estaba desde las 4 de la mañana esperando que llegara la gandola, "aquí hay personas que están desde ayer (jueves) a las 4 de la tarde haciendo la cola, algunos se van a sus casas y dejan los carros aquí esperando".Juanto al señor Suárez se encontraba Misael Castellanos, quien dijo que venía desde la población de Rubio porque en esa localidad colocaron carteles en la bombas para informar que no había gasolina, " estoy aquí desde la madrugada y lo único que he podido comer es un pan de canilla, pero nos dicen que vienen 25 gandolas para el estado".En esa misma estación de servicio estaba Miguel Gómez, quien aseguró que las gandolas no había llegado porque en horas de la mañana hubo una protestas por la escasez de gas cerca de San Cristóbal y tenían trancada la vía, "si no llega la gasolina vamos a recibir el 24 de diciembre en las colas", manifestó.De igual forma se informó que las estaciones de servicio habían sido tomadas por efectivos militares, luego de retirar los funcionarios policiales que se mantenían en esos establecimientos.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi