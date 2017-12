/ El Barcelona amargó la Navidad al Real Madrid al ganar 3-0 en el estadio Santiago Bernabéu con goles de Messi y Suárez, que hacen más líder liguero al Barcelona y complican muchísimo las opciones blancas de cara a la Liga.Estos fueron algunos de los mejores memes que dejó la goleada del Barca al Madrid. Algunos no olvidaron al colombiano James Rodríguez.Jajajaja eso le pasa por hacerle cajón a James. Sigue nuestra cuenta secundaria @humorfutcol2Una publicación compartida de Humor Futbolero Colombia (@humorfutbolerocolombia) el Dic 23, 2017 at 5:52 PSTUna publicación compartida de Fútbol Sin Límite (@futbolsinlimite) el Dic 23, 2017 at 6:22 PSTUna publicación compartida de Fútbol Sin Límite (@futbolsinlimite) el Dic 23, 2017 at 7:10 PSTUna publicación compartida de Fútbol Sin Límite (@futbolsinlimite) el Dic 23, 2017 at 8:59 PSTSi, valió la pena :v Siguenos en nuestra cuenta secundaria @humorfutcol2Una publicación compartida de Humor Futbolero Colombia (@humorfutbolerocolombia) el Dic 23, 2017 at 6:20 PSTJajajajaj Cristiano en estos momentos Siguenos en nuestra cuenta secundaria @humorfutcol2Una publicación compartida de Humor Futbolero Colombia (@humorfutbolerocolombia) el Dic 23, 2017 at 6:06 PSTEl RE-pasillo https://t.co/FrGH0xJ914 pic.twitter.com/pLApRDldl5— memedeportes (@memedeportes) 23 de diciembre de 2017 Zidane ya tiene listas sus declaraciones https://t.co/B8sCyscmBE pic.twitter.com/1E7vXG0KKp— memedeportes (@memedeportes) 23 de diciembre de 2017 Ramos, héroe sin capa https://t.co/h4mUlwgujk pic.twitter.com/ekrare9P3J— memedeportes (@memedeportes) 23 de diciembre de 2017 Hicieron un buen primer tiempo https://t.co/Y6mPGVoKt8 pic.twitter.com/Z52CaDwcqJ— memedeportes (@memedeportes) 23 de diciembre de 2017 Que tristeza con ellos https://t.co/X0NVokmkho pic.twitter.com/duzWDzAJgu— memedeportes (@memedeportes) 23 de diciembre de 2017 La muerte para el madridismo https://t.co/C40LHAWLiz pic.twitter.com/lRcOa6ptXJ— memedeportes (@memedeportes) 23 de diciembre de 2017Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi