Es momento de dejar los prejuicios a un lado, y junto a tu pareja probar más seguido la estimulación anal, pues un estudio publicado por la revista Clinical Anatomy, recogió que este tipo de práctica representa una de las más placenteras, inclusive superando a la estimulación del pene. Según los especialistas " Si las eyaculaciones son inducidas mecánicamente y carecen de contracciones pélvicas, tienen poco valor erótico; sin embargo, el intenso placer parece ser activado por la estimulación prostática incluso cuando no hay contracciones pélvicas para provocar la eyaculación del semen. Por tanto, los hombres que practican la estimulación prostática mejorarían la calidad del placer sexual obtenido ", detallaron en el estudio.Lea también: El sexo en exceso podría ayudarte a regenerar tus neuronasPara los estudios estudiaron diversas experiencias sexuales de hombres, y aquellos en los que recibieron estimulación en la próstata tuvieron mejores erecciones y sacudidas extremas antes del órgano, por lo que aseguraron que era infinitamente más agradable que la estimulación del pene." No está claro el mecanismo exacto del placer anal. Algunos investigadores proponen que el la clave está en los nervios que pasan a lo largo de la superficie de la glándula (plexo prostático); otros, sugieren que se el placer se origina de la los nervios de la próstata misma" resaltó la investigación, reseñada por Muy Interesante.Aseveraron que no hay ningún tipo de duda, pues la estimulación a través de la próstata y la pared rectal genera sensaciones más intensas, pese a que no sea una práctica del todo común en la pareja.¿Cómo llegar al punto G masculino? 1.El hombre debe estar relajado, puede probar con sexo oral y excitarlo totalmente.2.Con la yema de los dedos lubricadas, se debe estimular alrededor del ano, donde hay diversos tejidos sensibles que le generará diversos espasmos.3.Introduce tu dedo por el ano lentamente y a pocos milímetros ejerce un poco de presión en la próstata.4.Para incrementar más el placer, puedes realizar sexo oral al mismo tiempo, así recibirá doble estimulación.