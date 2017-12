VENEZUELA: ANC declara personas no grata a diplomáticos de Canadá y Brasil

La presidenta de la asamblea nacional constituyente (ANC), Delcy Rodríguez, anunció que el gobierno del presidente Nicolás Maduro , acordó declarar como personas no grata al encargado de negocios de Canadá, Craib Kowalik, "por su permanente, insistente, grosera y vulgar intromisión en los asuntos internos de Venezuela ".En rueda de prensa, también anunció que igual tratamiento diplomático fue declarado el embajador de Brasil, Ruy Pereira, "hasta que se restituya el hilo constitucional que el gobierno de facto vulneró en el caso de este hermano país".Explicó que en el caso del diplomático canadiense, la cancillería venezolana le ha hecho llamados de atención desde hace varios años para que se respete la Convención de Viena sobre las relaciones diplomáticas.Rodríguez precisó que el encargado de negocios de Canadá ha recurrido "persistentemente en hacer declaraciones" a través de su cuenta en Twitter "para pretender dar órdenes a Venezuela ".En octubre de este año, Kowalik, recibió una nota de protesta por parte del canciller Jorge Arreaza, por considerar que había dado declaraciones que fueron calificadas por el gobierno venezolanos de injerencistas en los asuntos internos del país.La presidenta de la ANC Indicó que la cancillería venezolana tramitará lo conducente para iniciar el proceso de persona no grata.En términos diplomáticos, la declaratoria de persona no grata significa la expulsión del país del funcionario quien deberá regresar a su nación de origen.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi