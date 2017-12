/ Foto/ Archivo A pesar de que la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) no ha logrado establecer las garantías electorales tras reuniones con el Gobierno en República Dominicana, es un hecho que las presidenciales se realizarán en 2018. Pero la situación se torna difícil cuando no se ha logrado ganar la confianza de los venezolanos y mucho menos que tengan la seguridad que su voto no será manipulado por las garras del poder electoral.Redacción Venezuela Al DíaAunado al asunto de la desconfianza, el fenómeno de la migración masiva también afecta el proceso electoral. Los ciudadanos debieron responder con inmediatez ante la terrible situación que transita el país, y antes de esperar a que “todo cambie” optaron por marcharse por la puerta grande.Según los expertos en asuntos políticos, la estampida de venezolanos hacia el exterior podría tener un impacto negativo para el bloque de la oposición. Y aunque los venezolanos tienen el derecho de asistir a las urnas en el exterior, es preciso destacar que no todos están en estado de “ciudadanos”, pues muchos están de forma ilegal.Foto/ Venezolanos en el exterior- Carlos García ¿Cuánta perdida? Según la encuestadora Delphos, al menos un 10% de los inscritos en el Registro Electoral no está en el país, lo cual se traduce entre un millón y medio y dos millones de personas.La mayoría de los migrantes pertenecen a los estratos de clase media y clase media alta, que son los que tienen la posibilidad de movilizarse hacia otros países. Esta situación inclina la balanza a favor al gobierno porque se pierden votos seguros en su contra.Foto/ AFP Además de esto, los expertos vaticinan que las elecciones están en riesgo por el desanimo de los venezolanos, la desconfianza hacia el Consejo Nacional Electoral (CNE) y desde luego las escasas esperanzas en el bloque de la Unidad.¿Podría beneficiar al Gobierno? El director de Centro de Estudios Políticos de la UCAB, Benigno Alarcón, cree que el éxodo masivo de venezolanos sí podría influir para que el gobierno se mantenga en el poder.Nicolás Maduro podría recibir ventaja tras el éxodo masivo de venezolanos "Evidentemente es un impacto importante que no puedes obviar", dijo.Alarcón reiteró que las venideras elecciones pueden perderse a raíz de los electores que no se puedan registrar en el exterior para votar. En resumidas cuentas, la Unidad (quien busca el cambio del país) no solo tiene el reto de devolverle la confianza a los venezolanos en el sistema electoral, sino que también deberá contar con políticas claras que solamente traigan soluciones.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi