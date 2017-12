Luis Vicente León, presidente de Datanálisis, advirtió este viernes que el impacto de la hiperinflación en Venezuela no puede evitarse porque ya está presente.Señaló que las consecuencias se sentirán durante todo el año 2018; lo que –a su juicio- incrementará la presión popular para un cambio económico."La crisis hiperinflacionaria venezolana está aquí. Ya no puede evitarse. Tendremos que vivir su impacto por un tiempo que podría cubrir el año 2018, asumiendo que la presión de cambio económico será gigante. Sin cambio (económico), el proceso de deterioro sería más largo e impredecible", aseguró en su cuenta de Twitter.León, en otra publicación que realizó en Instagram, afirmó que "única forma de protegerse" de los efectos de la hiperinflación será "generando divisas por inversión, por exportación, por prestación de servicios al extranjero".El analista tiene esperanzas de que en 2018 se produzca el cambio político y económico que el país necesita; sin embargo, señaló que "no hay forma de salir ilesos". (EN)View the discussion thread. blog comments powered by DISQUS back to topCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi