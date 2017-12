/ CTXT est produciendo el documental 'La izquierda en la era Trump '. Haz tu donacin y convirtete en coproductor. Tendrs acceso gratuito a El Saloncito, la web exclusiva de la comunidad CTXT. Puedes ver el triler en este enlace y donar aqu.Monty Monbrulant y Vctor Sombra se adentran en el examen de la segunda pista que la polica sigue para esclarecer el crimen de Bettina von Hagen: su militancia a favor de los "trabajadores esclavos", empleados por el conglomerado qumico IG Farben durante el rgimen nazi. El foco principal de la investigacin sigue centrado en las disputas acadmicas entre Bettina von Hagen y el profesor Krauch, pero la visita de Anne, la novia de Bettina, dar un vuelco a las indagaciones.6. La pista de las fbricasEl capitalismo toma la forma de aquello que no muere ni tiene fin. Esta frase de El agua que falta de Noelia Pena aparece subrayada en el ejemplar encontrado sobre la escena del crimen de Bettina von Hagen.Es necesario" escribe Bettina en la nota correspondiente de su cuaderno? fijar los modos en que el Capital busca la supervivencia. Un viejo amigo que trabajaba en la recaudacin de seguros sociales en polgonos deprimidos de la cuenca del Ruhr me cont el modo en que durante la crisis algunas empresas dejaban sin pagar sus cotizaciones durante varios aos, al cabo de los cuales, tras transferir discretamente la propiedad de sus activos a otras nuevas, cesaban por completo su actividad. La produccin recomenzaba al poco tiempo bajo el nombre de la nueva empresa, abandonando la anterior denominacin y con ella las obligaciones contradas con Hacienda y la Seguridad Social. La serpiente muda de piel, me deca mi amigo, cuyo trabajo consista en seguir su rastro y buscar bajo los diferentes envoltorios jurdicos y marcarios la misma identidad social de la explotacin: un nmero suficiente de accionistas comunes, los mismos bienes de capital, una actividad y clientela semejante. Un proceso arduo, a menudo fallido, al cabo del cual la Administracin consegua pruebas suficientes para, rasgando el velo de las apariencias, derivar a la nueva empresa la responsabilidad por las deudas de la vieja.El caso de IG Farben representa un ejemplo ms sofisticado y exitoso de lucha por la supervivencia del Capital. IG Farben fue desde los aos veinte hasta el final de la guerra el mayor conglomerado de la industria qumica del mundo, formado entre otras grandes empresas por BOSCH, AGFA, BAYER y HOESCHT. La colaboracin con el rgimen nazi abarcaba la planificacin conjunta del esfuerzo blico (IG Farben suministraba dinamita, caucho y petrleo sinttico a la Wehrmacht y se quedaba con las fbricas qumicas de los territorios conquistados), la explotacin de los llamados trabajadores esclavos en fbricas anexas a los campos de exterminio, como Auschwitz- Monowitz, y su contribucin ms o menos directa al Holocausto (IG Farben comercializaba el veneno utilizado en las cmaras de gas, el Ziklon B, y realizaba ensayos clnicos mortferos con los prisioneros). Con la derrota nazi la empresa se desmembra en sus componentes iniciales. Las empresas nuevas no ocultan su relacin con la antigua, al revs, la permanencia de IG Farben se presenta como el modo de afrontar las responsabilidades empresariales derivadas de la colaboracin con el nazismo.Uno de los juicios de Nremberg, el sexto, se centra en dirimir estas responsabilidades. En muchos casos los dirigentes empresariales de IG Farben se reintegrarn, tras cumplir breves condenas, en puestos directivos de las compaas que la suceden, las cuales recuperan pronto una posicin de dominio en el mercado internacional. Por el contrario, IG Farben, que se ha mantenido en pie con unos activos limitados, incluyendo la propia sede de la empresa en Frankfurt, demuestra mediante todo tipo de argucias legales, su habilidad para demorar y limitar el cumplimiento de sus responsabilidades, dejando que el tiempo vaya reduciendo el nmero de trabajadores esclavos supervivientes y, con ello, el monto de las indemnizaciones. La liquidacin de la empresa dura desde 1952 hasta el ao 2002, pero an despus IG Farben pervive bajo la ambigua categora de empresa liquidada. Se comporta como un verdadero cascarn, que sirve de pantalla de proteccin a las empresas sucesoras, en continua expansin.La supervivencia del capital tiene lugar en el caso de IG Farben como una huida hacia atrs, en busca de sus antecedentes y no como una huida hacia delante, inventando nuevos disfraces y apariencias. Lo 'autntico' sirve para eludir responsabilidades, tanto como lo nuevo o inventado. 'No era yo', dicen las empresas que precedieron a IG Farben (y que luego la sucedern, libres de responsabilidades), frente al 'yo soy otro', que repite la empresa nueva del viejo polgono del Ruhr. En ambos casos se da la reproduccin de lo idntico, de la que tambin habla Noelia Pena en su libro. En el mismo captulo, titulado 'Poner un fin', se lee que 'la historia de la mercanca es el escndalo naturalizado de nuestro tiempo. Interminable, no porque no acabe nunca, sino porque se repite sin fin'.Las palabras del viejo funcionario me llevan a la conferencia que bajo el ttulo de 'El ritual de la serpiente' pronunci Aby Warburg el 21 de abril de 1923 en el sanatorio psiquitrico Bellevue, Kreuzlingen, Suiza, en el que por entonces se hallaba internado. Aby Warburg se pregunta por las propiedades que hacen de la serpiente una metfora cultural tan relevante. Siempre me llam la atencin la cercana de tales propiedades a los rasgos fundamentales del capitalismo. La serpiente puede 'cambiar la piel y permanecer exactamente igual'. Sus ciclos biolgicos la llevan del letargo a la extrema actividad, al igual que el capitalismo oscila cclicamente entre la crisis y la expansin. El mimetismo hace que la serpiente sea prcticamente invisible al ojo humano, mientras que el capitalismo, como ha descrito certeramente el profesor Juan Carlos Rodrguez, se presenta ante nuestra conciencia como el estado natural de las cosas, por completo mimetizado con la realidad. Se esconde en el entorno, pero tambin habita en su vctima, inoculndola con su veneno y sometindola a una fascinacin hipntica. Finalmente, aunque la serpiente no sea capaz de andar, s es capaz de impulsarse a s misma a gran velocidad, autopropulsin que parece propia tambin del capitalismo, donde se da a menudo de forma incontrolada.Ya hace aos me di cuenta de que lo que nos haca falta era un buen cazador de serpientes. Alguien que no se deje engaar por la piel que abandona IG Farben al disolverse en los aos 50, ni por su quiebra en este siglo… Que siga remontando el curso a las empresas originarias del conglomerado y descendiendo hacia las que lo sucedieron.Es necesario ir ms all. Detectar la corriente del capital que se convierte en patrimonio y privilegio. La piel de la serpiente va adelgazndose y acaba por hacerse transparente. Llega un momento en que no puede distinguirse del entorno, ni separarse del mismo. Lo que la rodea mimetiza el centro que ella ocupa. La serpiente da movimiento al mundo, que repta con ella.Se ovilla y despliega las alas, al tiempo invisible y ubicua. No puedes separar la mirada de su danza. Te ha mordido sin que te dieras cuenta y su veneno late en tus venas. Sus armas son difciles de combatir porque niegan la existencia del enemigo.No puedes cazar el mundo ni atrapar lo que llevas dentro. La perfecta sintona entre el estado mental y el mundo nos deja sin capacidad de intervencin. Slo cabe desactivar, desconectar la serpiente."7. Pequeo diablo localSombra estaba de nuevo ms all del sof. Poda verlo entre mis pies descalzos, sentado tranquilamente en una butaca."Tienes que llamar antes de entrar."Cambia de sitio la llave"dijo l" Un paraguas en el descansillo, y encima rojo, es demasiado llamativo. Y me canso de esperar, Monty, porque duermes. La prueba est en que cada vez que llego te encuentro con el libro abierto sobre el pecho y los ojos cerrados. Igual que hoy… Es narcolepsia?"No, es impertinencia"dije, incorporndome en el sof" Por cierto, has ledo mi resumen de las dos pistas?"Con gran esfuerzo. Me ha costado hacerle un hueco en la secuencia Billetier-Torn- Souchon…Sombra se precia de ser un lector de secuencias. A las colecciones estticas de Bettina opone la importancia del orden en el que se emplaza cada texto. Lo compara al billar. Una lectura repercute en otra y cobra un sentido diferente segn el orden que sigue."No te des tanta importancia, Sombra. Has demostrado que escribir sobre crmenes no ayuda a entenderlos…"Sigo creyendo"dijo l- que la discusin acadmica puede enmascarar algo ms. Cuando veas a Anne dile que indague en el pueblo y el barrio de Krauch. Y en su infancia… El diablo es siempre un nio de barrio. Que mire los grupos y asociaciones de su regin: folklore, tiro, deportes tradicionales, criadores de perros, sobre todo razas autctonas, caza y pesca… Las puertas del infierno son muy variadas, pero sus jambas se asientan siempre en un lugar concreto. Y canto, las corales son especialmente sospechosas."S, nada ms letal que un re mal sostenido."Tenemos muchos indicios de que su oposicin a Bettina es ms ideolgica que zoolgica. Las polillas son tan slo una forma de expresarla."Y qu me dices de la segunda pista, la de los textos?"pregunt."Lo del libro y las actas de Nremberg gira todo alrededor de IG Farben. La verdad es que me deja bastante perplejo. Dijiste que era algo del pasado."Parece que en un momento dado Bettina dio por imposible la consecucin de compensaciones significativas para los trabajadores esclavos. Debi ser por entonces cuando se dedic a esa reflexin sobre el cazador de serpientes… Me ha dicho Anne que no paran de encontrar notas al respecto, las primeras de hace ms de veinte aos, y las ms recientes del da antes de su muerte. Una elucubracin que ha mantenido para s durante dcadas, a resguardo de sus colegas, pero tambin de sus amigos, de la propia Anne."Ah tienes otro indicio"dijo Sombra" Si esa reflexin hubiera llegado a odos de Krauch habra sido un motivo adicional de su inquina. Hay que revisar el entorno y el pasado del catedrtico de Jena. No me extraara que Krauch formara parte de una coral de nazis renanos o que su to abuelo se hubiera pasado la guerra comiendo lagartijas en Rodas. Justo el to que se quedaba de canguro cuando sus padres iban al cine…"S, Sombra. El que se qued sin herencia y se vengaba de la familia contndole historias al peque…"Algo as"contest Sombra, sin conviccin."No se nada de corales ni de tos nazis, pero hay alguien que piensa como t, Sombra, no sobre las causas, no se mete en stas, pero s sobre la identidad del culpable… Henninger se ha hecho con varias notas que Krauch comparti con un colega durante la ltima presentacin de Von Hagen, durante la cena de clausura de un congreso. Son como cros estos profesores, verdad? No pueden dejar de escribir, ni de publicar y buscar la revisin de sus pares, pasndose notitas en los banquetes. Si pudieran hacerlo con discrecin, hasta se tiraran miguitas de pan, como una forma de expresar sus opiniones cientficas… Al parecer, en cuanto Bettina mencion a la calimorfa en su discurso, Krauch empez a garabatear. Su compaero de mesa se acord de las notas cuando Henninger le hizo partcipe de sus sospechas y las busc entre sus papeles del Congreso. La primera dice: "Si Bettina von Hagen fuera un insecto me habra dedicado a los grandes mamferos". Vaya tontera, verdad? Y otra: "Asquea que un coleptero coprfago opine sobre lepidpteros". Algo ms cargada verdad? Slo la ltima es quiz verdaderamente relevante, tiene un leve irisacin nacionalsocialista: "Quin saca a BvH del estrado?", se pregunta Krauch. Y l mismo se da respuesta: "DDT"."Muy revelador, Monty. Los acrnimos revelan siempre un rencor fro, a la vez concienzudo y programtico. Cmo se defiende Krauch?"Admite ante la polica que siente rencor, pero dice que slo de forma reactiva. Que fue ella la que se sali de su investigacin, cuyas lneas estaban bien demarcadas por la universidad, para rebatir la tesis en la que l trabajaba desde haca ms de una dcada… Hasta pidi un ao sabtico para ello! Y ha seguido despus rebatindole a cada ocasin que se presentaba… Dice que es asombroso el poco fundamento de su opsculo e invita a la polica a que pida su opinin otros entomlogos, alemanes y extranjeros."O sea, que confirma su rencor…"S, Sombra, rencor y desprecio. Dice que lo raro sera no sentirlos."Pura fachada, Monty. Dile a Anne que no se deje amilanar por su aplomo y que se centre en el Krauch local. Su sombro terruo puede arrojar luz sobre la escena del crimen."Se lo dir, pero puedes hacerlo t mismo. La he invitado a pasar aqu el fin de semana. Est hecha polvo, muy estresada. Quiere acercarse a Bettina a travs de nosotros. Dice que el crimen ha puesto de manifiesto lo poco que saba de ella…"Es absurdo culparse"dijo Sombra."S que lo es. Por cierto, ahora que hablas de la escena del crimen, Anne me ha contado algo interesante. Haba muchos papeles desparramados por el suelo, pero las notas de IG Farben y las actas de Nremberg cayeron, junto con tu libro, en ltimo lugar…Más sobre Bayer Congreso Wehrmacht"Lo saben por la posicin de los papeles?"Por eso y por las manchas de sangre. La polica cree que al apualarla cayeron al suelo las notas de la calimorfa, las que tena ms cerca. En su agona tuvo tiempo de derribar otra pila de documentos que tena colocada a un lado, algo apartada. Lo pudo hacer involuntariamente, al extender los brazos sobre la mesa, o adrede…"Por qu lo hara adrede?"pregunt Sombra."No saben. Puede ser una forma de anteponer una pista sobre otra. Decir con las manos: "No busquis entre las polillas, el asesino no viene de Rodas".""Mirad mejor en las fbricas""dijo Sombra con aire pensativo.8. Deuda?El aspecto de Anne era peor de lo que haba imaginado. Haba tratado de recobrar el tono y la definicin del rostro con un leve toque de maquillaje, pintndose los ojos. Vesta una chaqueta negra y llevaba el pelo recogido, sin duda un intento de conferir gravedad a la ocasin, pero era precisamente la ocasin la que en ltimo trmino lo desbarataba todo. De tanto llevarse la mano al pelo, el moo se haba deshecho. Un mechn rubio se descolgaba sobre el ojo izquierdo, encharcado en la huella oscura y hmeda que formaban las lgrimas y el rmel corrido. La mirada extraviada, proyectada sin orden a un lado y otro, recordaba las brazadas de un nadador al borde de sus fuerzas."Voy a dejar mi trabajo"dijo Anne entre sollozos" Y pensar que estbamos planeando casarnos…"Y aadi?: No valgo como esposa, y menos an como polica.Era el momento de ocuparse de tareas simples que dieran tiempo a Anne de desahogarse, sorteando el riesgo de caer en la amplia paleta de reacciones inoportunas ante el duelo, de la torpe sobreactuacin a la frialdad paralizante. Me he levantado, apoyando una mano sobre su hombro. Me ha parecido que su sollozo se calmaba. Envalentonado, aprovechando que Sombra pona la bandeja del t sobre la mesa, me he repetido que mi memoria nunca falla con las infusiones:"T negro. Dos terrones y una nube de leche"he dicho con aplomo, mientras le serva, pero enseguida he dudado si no era ms bien as como lo tomaba Bettina.He buscado rpido mi sitio, alejndome de un llanto que se recrudeca.Anne se ha encerrado en su cuarto y no ha querido salir para comer. Cuando estbamos terminando el postre hemos odo sus pasos, acercndose por el pasillo. Se ha quedado parada en la puerta de la cocina, mirndonos muy seria:"Sabis cul es vuestra PPPE?"ha preguntado.Sombra ha mirado la cucharilla que sostena en el aire con mucha concentracin, como si en vez de llevar crema pastelera y un trocito de cereza estuviera cargada de explosivos."S, s, vuestra proporcin de patrimonio procedente del expolio"dijo Anne" La ma es baja, apenas un veinte por ciento. Hice todos los clculos conforme al programa que encontramos en el ordenador de Bettina. Permiten calcular qu parte de tu riqueza proviene del rgimen nazi. Para Bettina, todo lo que procede del rgimen nazi es fruto del expolio. Mi PPPE es baja porque mi madre era turca, con lo que slo cuenta la otra mitad de la familia. Mi abuelo paterno era miembro del partido nazi y esto le allan el camino para ser nombrado jefe de abastos del mercado de Drtmund. Una tercera parte de la casa en la que ahora vivo procede de lo que gan en esa poca. Estamos analizando en detalle el cdigo. Contiene algoritmos para computar las ventajas de formar parte de distintas asociaciones, cuerpos del ejrcito y rangos del partido. Tambin para los clubes y colegios privados. Coeficientes para calcular la parte del expolio en las acciones de empresas que colaboraron con el rgimen, en los salarios del Estado y el partido, las licitaciones, cargos y sobornos…"Interesante"dijo Sombra" Me recuerda a esos mapas del cuerpo humano que se sobreponen uno a otro para mostrar distintos cortes: el sistema nervioso, los msculos, el esqueleto. El que t evocas sera el sistema sanguneo de un cadver…"Y tras apurar la ltima cucharada de postre aadi?: O la ceca descubierta en un yacimiento arqueolgico, llena de monedas fuera de curso legal.Anne se volvi hacia l:"Para nada"dijo ella en tono terminante" Es un plano que se ejecuta. Una vez calculada la PPPE, Bettina y sus colegas pasaban a cobrar."Colegas?"pregunt Sombra" O sea, que al final encontr al cazador de serpientes?"Ella misma tuvo que inventarlo, transformarse en cazadora junto con dos socias. Una ejecutiva neoyorquina, propietaria de un fondo de inversin bastante fuerte, Linda Blake, nieta de un trabajador esclavo polaco, y una joven, Olga Grushenkova, cuya tienda de informtica en Volgogrado funcionaba como pantalla para actividades de hackeo internacional… Juntas se hacan llamar Tigreca."Cmo has dicho?"pregunt."Tigreca, Tigreca. No, no s lo que significa"dijo ella, antes de romper a llorar de nuevo.He separado una silla de la mesa y se ha sentado entre ambos. Al cabo de un rato ha continuado hablando, ya ms tranquila:"Haban empezado por los descendientes de los miembros del Consejo de Administracin de IG Farben. Para Bettina y sus socios no bastaba cobrar de las empresas que la sucedieron, las mismas que formaron el conglomerado antes de la guerra, haba que hacerse con el capital que se haba convertido en patrimonio individual, reproducindose e incrementndose a lo largo de generaciones. Ya os dije que su programa analizaba los salarios, las acciones y bonos, y las ventajas de todo tipo desplegadas en el tiempo: educacin, economatos, viajes, vivienda…A los nietos de un capataz del campo de Monowitz le calcularon una PPPE del sesenta por ciento. A los biznietos de un miembro del consejo de Administracin de IG Farben que se mantuvo en el puesto durante todo el rgimen nazi, el setenta y cinco por ciento…"Cmo conseguan cobrar de los beneficiarios del expolio?"pregunt" Esos porcentajes tan altos podan representar cantidades descomunales…"La preparacin de la PPPE les otorgaba un diagnstico completo de la economa del deudor. Del "deudor-predador", como le llamaban ellos. A cada patrimonio le corresponda una combinacin de medios de cobro diferente: espionaje industrial, informacin confidencial, acoso burstil a posiciones crediticias, fraudes varios, hackeo a las cuentas del deudor-predador, etc. Los medios financieros e informticos no eran siempre suficientes, y en al menos tres casos se llevaron a cabo hurtos, robos, chantajes y hasta destruccin de activos patrimoniales no asegurados. Se destrua aquello que no se poda cobrar, una plantacin de pia tropical por ejemplo, o un cuadro renacentista no asegurado y que habra sido imposible vender en el mercado… Llevaban ejecutadas las deudas de cinco descendientes, algunas verdaderamente importantes."Nunca habra sospechado que Bettina pudiera estar involucrada en nada semejante!"exclam, y Anne me mir a los ojos, como si se reconociera en mis palabras."De hecho"dijo ella?, estamos descubriendo ahora el verdadero peso que tena todo esto en su vida. El ao sabtico, prolongado medio ao ms, justo cuando yo la conoc, lo dedic casi por completo a Tigreca: reuniones con sus socias, planificacin del curso a seguir, ejecucin de las primeras deudas. Cada vez tenemos ms claro que la disputa con Krauch era una pantalla que la cubra frente a la universidad, pero tambin frente a m, mientras se empeaba con sus socias en corregir el curso del dinero nazi."Por qu eligi a Krauch?"Se me ocurren varias razones. Trabajaba en un rea, los lepidpteros, que su universidad no tocaba, y eso la aislaba de sus compaeros. Era ideolgicamente contrario a ella y tena fama de irascible. Eso le permitira achacar a esos factores al menos parte de la disputa. Alejaba miradas y no necesitaba dedicar tanto tiempo a documentar su pretendida posicin. Y el trabajo de campo tena lugar muy lejos…"O sea, que nunca fue a Rodas, ni a la costa turca"aventur."S que viaj al menos una vez al Egeo, pero se ausent de Kiel muchas veces ms. Y s, debi llevar a cabo algunas mediciones de temperatura, pero varios de sus colegas dicen que en este trabajo Bettina se mostr tan categrica como poco convincente. De hecho, estamos empezamos a sospechar que falsificara algunos resultados…"Y qu hacan con el dinero?"pregunt" Cmo correlacionaban a las vctimas del expolio con el dinero que cobraban de los beneficiarios?"No lo hacan"respondi Anne" O slo de un modo muy general, porque, igual que cobraban de los descendientes de los beneficiarios, buscaban compensar a los descendientes de las vctimas. "La deuda existe aunque no se pueda definir individualmente al deudor ni al acreedor", deca una de las notas de Bettina. Sabemos que la mitad de lo cobrado iba a un nuevo fondo para descendientes de los trabajadores esclavos. Eso es seguro. No hemos podido determinar an que hacan con la otra mitad."Es mucho dinero, no es fcil ocultarlo"insist, y Anne ha sonredo por vez primera. Una sonrisa triste, apagada:"Parece que Tigreca hered algunas cualidades de Bettina.9. EscenariosAnne ha permanecido en su cuarto toda la tarde. Al pasar por su puerta la oamos tecleando o hablando por telfono. Sombra miraba la puerta con creciente irritacin. A su juicio, Anne vea la muerte de Bettina ms como fracaso que como prdida. Le he dicho que era injusto con ella. Concentrarse en las pesquisas poda ser una forma de protegerse del dolor. l no pareca convencido:"Puede ser tambin una forma de compensar el fracaso que representa su muerte, su absoluta ignorancia de las actividades de su pareja. Por eso busca un xito fulgurante a toda costa.Al final de la tarde Anne se ha reunido con nosotros en el saln. Se haba quitado el borrn de rmel y su gesto era ms relajado. Le he preguntado si quera comer algo, pero ha negado con la cabeza, sealando en cambio la tetera. Al acercarme a servirla ha recitado en voz baja, pero perfectamente audible."Limn, sin leche, una cucharada de azcar.Sombra le ha preguntado si haban detenido ya a Krauch. Anne ha dado un sorbo a su t antes de contestar:"La escena del crimen y su cercana a la misma apuntan hacia l, es cierto, pero eso mismo complica la acusacin. Parece propio de un entomlogo apiolar a su vctima en la nuca, clavndola contra una mesa. Dejarla as expuesta, extendida sobre una superficie de observacin, supondra un crimen triplemente profesional: cometido por un colega, por razones de trabajo y al modo propio de su oficio. Y supone una humillacin adicional de la vctima, propia de los delitos de odio. Sin embargo, parece confirmarse que, en medio del estertor de la muerte, Bettina desbarata el escenario, sobreponiendo la cuestin de IG Farben a la disputa acadmica. Con esos folios ensangrentados, derribados sobre sus fichas, parece subrayar la escena, nos pide que nos detengamos en IG Farben. Y si ella poda alterar la escena del crimen para sealar al culpable ste tambin podra haberlo hecho antes para eximirse de responsabilidad y acusar a un tercero…"Qu quieres decir?"pregunt."Que alguien pudo elegir el modo de apualarla para acusar a otro. Que si seguimos la pista que Bettina seala al morir, lo lgico sera centrarse en los deudores-predadores. Los cinco que ya haban sufrido las exacciones del grupo o los prospectivos… Si repasamos la lista del consejo de administracin de IG Farben, y la de los directivos de los campos de trabajo vinculados a la produccin de la empresa; si luego identificamos a sus descendientes…"Encontramos a quien la desprecia por sus opiniones polticas"interrumpi Sombra" Su modo de vida. Por ser una mujer y lesbiana."No, no encontramos a Krauch"contest Anne, tajante" A quien encontramos es a un deudor-predador que no se vea como tal, sino como vctima. Que, segn vio que se iban acercando a l, uno ms de los cachorros de IG Farben, redobl su defensa de Bettina y los ataques contra aquel al que pretenda culpar de su muerte."Henninger"he aventurado.Anne sonri:"Henninger, liberal y tolerante, y hasta simpatizante del SPD, pero con una PPPE del noventa y dos por ciento, gracias a las contribuciones de ambas ramas de su familia. Y gracias sobre todo a que l mismo es miembro por su fortuna de los consejos de administracin de BAYER y HOESTCH. Lo que ms rabia me da es tener que dar la razn a Bettina. Sabemos que varios descendientes de los miembros del consejo de administracin de IG Farben, entre ellos Henninger, se haban reunido para buscar proteccin contra la oleada de ataques patrimoniales. Se trata justamente de los tres que siguen siendo miembros del consejo de administracin de alguna de las empresas sucesoras del grupo…"Y llevando la mirada a la ventana, bajando la voz, aadi?: Toda esa vida secreta… Es como si hubiera vivido dos aos con otra persona. Slo me consuela que vosotros, que la conocais de toda la vida, sabis an menos… Por cierto, os quiero ensear algo."Sombra me ha mirado con gesto de fastidio mientras Anne sacaba su mvil y manipulaba el teclado antes de girarlo hacia nosotros?: Esta es la imagen que esas tres locas usaban como emblema de Tigreca. Un logo de su descabellada empresa. La ensea de su disparate.