/ El sobreprecio: La queja constante de los usuarios en el terminal Big Low Center, en vísperas de la Navidad. En especial, de los que viajan hacia las costas de Falcón, como Chichiriviche y Tucacas, donde el pasaje está establecido en 18 mil bolívares y esta mañana se elevó a 35 mil. Mientras abundan historias sobre las odiseas que hacen para adquirir el efectivo del pasaje, que puede llegar hasta un cobro del 40 por ciento de diferencia de la cifra que se requiere.Una de estas historias la de la señora Elena Bracamonte, quien viajaba hacia el municipio Miranda, de Carabobo, quien aseguró haber pagado 30 por ciento más por el efectivo que necesitaba . También la señora Elena manifestó que tenía más de una hora en la cola, pero la situación no es tanto por la afluencia de pasajeros, sino por la falta de unidades. Parecida a la contada por el señor Nicolás Zurita, quien se trasladaba hacia Puerto Cabello y tenía más de una hora en espera.Esta situación se repite en las de Morón y hacia las costas de Falcón, donde el promedio de horas de espera es de tres horas.Otras de las denuncias frecuentes es que no se está respetando el cobro especial hacia las personas de tercera edad. Es el caso de la señora Norma Zurita, quien se trasladaba hacia Falcón. Aseguró tener 58 años de edad y le querían cobrar el pasaje completo.Pero, aún en vísperas de la Navidad, no se observan esas largas colas de otros tiempos. La afluencia ha bajado en un 60 por ciento, coincidieron los chóferes de distintas rutas hacia el país . Las más extendidas son hacia las costas de Falcón y su ciudad capital Coro, como hacia el eje occidental de Carabobo y regiones cercanas como Cojedes y Yaracuy. Como también se mantienen como mayores destinos Zulia y Táchira.Y otra irregularidad formulada por quienes se dirigen hacia las zonas cercanas de la costa de Falcón es que se les pretende cobrar el pasaje completo, como si se dirigieran a la ciudad de Coro.Operativo Navidad Segura 2017Y lo que si se evidencia es el despliegue de los distintos funcionarios plegados al operativo Navidad Segura 2017, en que interviene la Guardia Nacional, la Policía Nacional Bolivariana, y distintos cuerpos de seguridad, además de la Oficina Nacional Antidrogas que realizan pruebas antidoping a los chóferes de las unidades. Sólo uno resultó positivo, como también hoy en horas del mediodía hubo decomiso de armas blancas, de acuerdo a lo recopilado.Ya previamente, voceros del Instituto Nacional de Tránsito Terrestre han declarado que están abocados es a mejorar y humanizar este terminal terrestre, pero los usuarios lo que también reclaman es mayor vigilancia en los precios del pasaje.Fuente: El Carabobeño / EMRCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi