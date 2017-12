/ ÚN.- El sansón de la comida venezolana sigue rompiendo barreras y un ejemplo claro ocurrió en España con la realización a pocos días de navidad del Primer Concurso La Mejor Hallaca de Barcelona 201 7. Este Concurso se ha realizado durante 7 años consecutivos en Madrid y esta vez le tocó la oportunidad a la ciudad condal. Teniendo como resultado un verdadero re vuelo en la gastronomía ibérica, siendo confirmado por centenares de visitantes que acudieron al evento.Vane López Cruz , internacionalista egresada de la UCV, diseñadora de modas y cocinera quien hace un año emigró a España, comentó que desde hace tiempo seguía las noticias del concurso desde Caracas, y soñaba un poco con alguna vez llegar a participar, ya que desde niña siempre hacia hallacas con su familia en víspera de la Navidad, y pues le generaba un poco de emoción la idea del evento: "El año pasado me vine a vivir a Barcelona y no me imaginaba que harían el evento aquí, pues mi sorpresa ha sido un día que vi una publicación de Bayron Sánchez donde recordaba que faltaban pocos días para cerrar las inscripciones para poder participar. En ese mismo momento le pedí las reglas sólo por curiosidad", dijoLópez Cruz confesó que tenía pocas probabilidades de poder participar, ya que justo en esa semana estaban haciendo una remodelación en la cocina de su casa y no tenía el mejor espacio para trabajar. "Me llegué a sentir algo afligida, era el evento que siempre seguía desde Venezuela y no quería perdérmelo, de paso, sería la primera edición en Barcelona así que para mí era aún más atrayente".Pero la cocinera a pesar de la dificultades, parecidas a las que viven muchos venezolanos en el exterior se armó de valor y comenzó a trabajar en el Concurso, eliminando todos los obstáculos posibles y logró participar "Conseguí una cocina prestada, me inscribí y fui al evento obteniendo el segundo lugar de la mejor hallaca de Barcelona y de toda España este #2017 ", afirmó entusiasmada.Expresó sentirse honrada al lograr la premiación, sintiéndose realmente feliz, porque fue una manera de demostrar que cuando uno quiere hacer algo uno puede lograrlo. "Quiero cerrar diciéndoles el que persevera alcanza, hay que trabajar muy duro para llegar a las metas, pero si se puede. Ahora estamos entrando en invierno, es la estación más difícil para nosotros, en ocasiones el frío es medio deprimente. No se dejen afligir, busquen y logren sus sueños, Siempre con la mejor actitud y los mejores ánimos. Querer es poder, demostrémosle a este país que nos ha dado la oportunidad de estar en él, que somos los mejores inmigrantes. Trabajemos duro y dejemos el nombre de Venezuela en alto", exclamó la chef.Aprovechó la ocasión para agradecerle a los organizadores del evento, por su esmero, dedicación y el compromiso adquirido con la cultura venezolana, también hizo mención a los patrocinantes por el apoyo y los premios. "Ellos fueron parte de la motivación y el incentivo para que sigamos participando y teniendo cada día más eventos así. Gracias a Jorge Luis Gando, Arepai Cava, Mandoca Tamarindo Express, Barcelona Unbululu y la Feria de la Chinita Barcelona . Por supuesto, también agradecerle al jurado calificador compuesto por, Eugenia Adam, Emmanuel, Adnaloy, Beatriz, y Jeff, a todos, muchísimas gracias por la colaboración con el evento", concluyó con un grito de ¡Viva Venezuela Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi