/ ALERTA DE SPOILERS: Si estás tratando de evitar detalles de la historia de Los Últimos Jedi, sal de aquí. En serio. Ve al cine. Ha pasado una semana. ¿¡Qué estás haciendo entrando en artículos de Star Wars en la semana posterior al estreno si no la has visto todavía!?Desde su primera mención en El Despertar de la Fuerza , hemos estado increíblemente curiosos sobre el misterioso grupo de tipos malos (?) conocidos como Los Caballeros de Ren . Los Últimos Jedi abordó muchas de las nuevas ideas que la película anterior introdujo de golpe (en algunos casos, tal vez un poco demasiado agresivamente) pero, ¿Los Caballeros de Ren? Ni tan siquiera una mención.Una de las escenas más crípticas en El Despertar de la Fuerza fue la visión de Rey en el Castillo de Maz Kanata, que nos dio un primer vistazo sobre Luke, y una instantánea de Kylo Ren con un séquito de hombres vestidos de negro . Los Últimos Jedi nos dio un poco de contexto sobre la visión de Luke. El Jedi y su mano cíborg no estaban simplemente sentados en una hoguera con R2, sino que estaban viendo arder su academia Jedi.Un montón del Episodio VII y VIII se han quedado en la sala de montaje , con escenas completas y personajes cortados con fines de duración, dejar a los fans con ganas de analizar cuidadosamente artes conceptuales (como el de arriba) y fotos de producción. Mientras que fragmentos mostrados en los tráilers se han quedado fuera de las películas acabadas, las imágenes de la visión de Rey parecen demasiado importantes para que así sea. En el primer tráiler completo y sin teasers de El Despertar de la Fuerza, vimos la toma de Luke, y en el segundo tráiler, vimos a los Caballeros de Ren.Tras ver El Despertar de la Fuerza en su totalidad, no vimos mucho más. ¿Fue esto marketing engañoso o el presagio de una larga condena? En una de las primeras tomas que vimos en los tráilers de El Despertar de la Fuerza no tuvimos explicación hasta Los Últimos Jedi, y quizás Los Caballeros de Ren sean finalmente desvelados en el Episodio IX . Otra posibilidad es que acaben teniendo su propio spin-off , tal y como declaró J.J. Abrams.Lo que merece la pena apuntar sobre las imágenes en la visión de Rey es que no sabemos cuándo tienen lugar. Teniendo en cuenta que el momento llameante de Luke fue explicado mediante flashbacks, nuestro vistazo a Los Caballeros de Ren podría tener lugar en el pasado (Kylo aparece con su icónico casco), pero dada la naturaleza mística en la Fuerza, también podría ser una pista de lo que está por venir.Lo que sabemos es que un tiempo sustancial ha pasado entre la destrucción del Templo Jedi y la masacre de los Caballeros en el día lluvioso . Para los principiantes, los flashbacks de Los Últimos Jedi mostraron que Ben (no todavía Kylo) estaba usando todavía un sable azul, mientras que Kylo era mostrado con la máscara completa y el sable rojo en la siguiente parte de la visión. El arrebato de temperamento de Kylo en el ascensor en Los Últimos Jedi nos mostró el final de la máscara, pero siempre es posible fabricar una nueva.En términos de lore, sabemos muy poco sobre Los Caballeros de Ren. El Líder Supremo Snoke se refiere a Kylo como el "Maestro de los Caballeros de Ren" , aunque considerando que Kylo reporta ante Snoke, la cadena de mando parece un poco dispersa. ¿Podrían estar los Caballeros de Ren cabreados porque Kylo asesinara a Snoke, o aceptarán su auto-proclamación como el nuevo Líder Supremo? Yendo más allá, están Los Caballeros de Ren vivos en los tiempos de Los Últimos Jedi? Quizás Kylo los mató en algún perverso rito de transición, como el de asesinar a su propio padre? ¿Son los guardias pretorianos de Snoke? Esperemos que no.Mucha gente está enfadada con Los Últimos Jedi por responder preguntas planteadas en El Despertar de la Fuerza, en algunos casos quizás demasiado drásticamente, pero afortunadamente, todavía hay muchos misterios . Lo más emocionante de Los Caballeros de Ren es que son malos, presumiblemente usan la Fuerza y hay un buen puñado de ellos.Una de las mayores limitaciones que se mostraron en las precuelas era La Regla de Dos , una filosofía Sith que afirmaba que solo dos Lord Sith podían existir en un momento dado: un maestro para ser el ejemplo del poder del Lado oscuro de la Fuerza, y un aprendiz para ansiar ese poder. Esto es muy misterioso e intrigante dentro del canon, pero desde la perspectiva de un cinéfilo, ¿sabéis qué otra cosa sería genial? Un duelo de sables de luz en el que alguien tiene que luchar contra un montón de malvados Jedi a la vez .¿Qué creéis vosotros? ¿Alguna teoría solida por ahí? Si es así, dejádnosla en los comentarios.Comparte Tweet +1 Comparte Enviar Y no te pierdas… Te invitamos al cine a ver 'Las dos caras de enero' Metal Gear Solid elige director para su película Entrevista a Michael B. Jordan, "Antorcha Humana"Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi