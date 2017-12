/ El diputado a la Asamblea Nacional por el estado Delta Amacuro, José Antonio España denunció el déficit en la distribución de alimentos en la entidad deltana, lo que ha generado constantes protestas en la carretera nacional que comunica a Tucupita con el resto de Venezuela , afirmando que los niños del Delta no tendrán hallacas ni juguetes para celebrar la navidad."El Gobierno nacional y regional ha jugado con el pueblo del Delta. Cuando estaban en campaña por las elecciones municipales, ofrecieron bonos para el "Niño Jesús" y cajas Clap navideñas, para beneficiar a sus candidatos y ahora no le cumplen al pueblo. Es una canallada comprar votos con comida y juguetes, pero es aún peor no cumplirle a un pueblo que de verdad lo necesita, porque todo el mundo sabe el nivel de pobreza que existe en Delta Amacuro", lamentó el parlamentario.El líder de la Unidad en la entidad informó que ya va una semana de protestas continuas en Tucupita, indicando que la población sabe que el atraso en las entregas, de los beneficios ofrecidos, se debe a "guisos" de los líderes de los comité tanto del bono para juguete, como de las cajas alimenticias que suministra el Gobierno."Le tienen miedo al pueblo, gracias a las protestas están comenzando a investigar los guisos, pero mientras investigan ¿quién le da respuesta a los deltanos?, cómo tú le dices a una madre warao que no puede darle por lo menos una hallaca a su hijo en navidad o peor aún que no puede darle nada, porque en el Delta no hay nada, no hay comida, solo queda tristeza al ver a los niños morir de desnutrición y enfermedad en las calles y hospitales", sentenció José España.Finalmente el parlamentario recordó que la crisis alimentaria que vive el país se debe a las malas políticas del Gobierno, quien a su juicio insiste en crear más controles, en vez de apostar por la producción nacional y generar confianza al empresario. "No es normal que tengas que esperar a que te llegue una caja con comida o protestar por un bono para comprarle algo a tus hijos. Los venezolanos tenemos derecho a que nos alcance el sueldo para cubrir nuestras necesidades y escoger los productos que queramos en un supermercado; para recuperar esos derechos es que seguimos trabajando".NP / LRCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi