La presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente, Delcy Rodríguez, presentó este sábado 23 de diciembre un informe de la Comisión para la Verdad, la Paz y la Tranquilidad Pública, sobre la violencia generada en este año en contra de los venezolanos.Rodríguez manifestó que el principal propósito de la nombrada comisión es "reconocer a la víctima, y difundir al país la verdad de los fines políticos que se dieron en el año 2014 y 2017".Además indicó en el tema de los empleados de la ahora destituida Alcaldía Metropolitana, que se "buscará preservar y garantizar los derechos de los trabajadores de la Alcaldía Metropolitana".De igual manera declaró que el encargado de negocios de Canadá es persona no grata para Venezuela , debido a su "intromisión" en los asuntos internos del país, además también anunció como persona no grata al embajador de Brasil. (LV)