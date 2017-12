Rubén Darío YépezPASANTE UAMSan Carlos, diciembre.- Desde tiempos inmemorables Venezuela siempre se ha caracterizado por ser un país auténtico y alegre, apegado a sus costumbres y tradiciones en cada uno de los 23 estados que hoy componen el territorio nacional.Sin embargo, con el pasar del tiempo esas costumbres han venido disminuyendo, y quizás sean las problemáticas sociales las principales razones que obligaron a esa triste realidad. Para esta época decembrina se tiñen de color los hogares de las familias venezolanas y veamos algunas de esas tradiciones:Árbol de navidadEs colocado en la mayoría de las casas, indiferentemente de sus costumbres y gustos, va lleno de bambalinas de muchos colores, luces que se entre guindan entre la copa (en algunas casas le colocan una estrella) y terminan en el pie de árbol, donde se le agrega un manto que cubre la base, donde se colocan los regalos en la noche del 24 o madrugada del 25.Nacimiento o pesebreTambién la puesta del nacimiento o pesebre, para recordar el nacimiento del Niño Jesús, con la sagrada familia, así como la mula, el buey, los pastores, y la semejanza del pueblo de Belén, con animales (bueyes, vacas, ovejas, etc). Se hace generalmente con cajas, aserrín, papel decorativo, con colores verde, marrón, entre otros.Destacan las figuras de la Virgen María, el niño Jesús y su padre terrenal, José. También se observan los reyes magos, quienes acudieron desde Oriente montados en sus camellos, guiados por la estrella de Belén para rendirle homenaje al mesías y entregarle regalos de gran riqueza simbólica: oro, incienso y mirra. Melchor, Gaspar y Baltasar. También es de costumbre colocarle una estrella arriba a la casa donde se coloca el niño, y no pueden faltar las luces de navidad que agregan el colorido y la alegría al nacimiento.Con el tiempo, en países de tradición católica, se adoptó la costumbre de celebrar al mismo tiempo el día de la epifanía (el 6 de enero) y la festividad de los Reyes Magos, conjugándose así la manifestación de Jesús al mundo no judío con la fiesta de estos personajes que representaban justamente ese mundo de gentiles. Poco a poco, se olvidó el significado verdadero de la palabra epifanía y la convirtió en un sinónimo de adoración de los Magos.El día 6 de enero es festivo también en Cuba, España, México, Puerto Rico, República Dominicana, Paraguay, Uruguay, Colombia y Venezuela La HallacaPlato típico navideño venezolano, la comida típica para esta fecha es la popular "hallaca". Es un pastel envuelto de forma rectangular con masa de harina de maíz que lleva guiso de carne de res, pollo, gallina o cerdo. Se le agregan aceitunas, pasas, alcaparras, pimentón y cebolla para darle un buen sabor venezolano.Las hallacas se envuelven en hojas de plátano y van amarradas con hilo pabilo (dependerá del amarrado según la costumbre en la que se haga). Su intercambio entre distintas familias forma parte de una tradición navideña, transformándose en un gesto de amistad, solidaridad alegría, unión y sobre todo navidad.Este plato es acompañado con pan de jamón, elaborado con tocineta, jamón, pasas y aceitunas verdes. Seguido de esto, la ensalada de gallina no puede faltar en el plato navideño venezolano. Preparado principalmente con la carne de pollo en el cual se le añaden papas, zanahorias cocidas, cortadas en cuadritos y guisantes, y por último, el plato se pinta de salado con un pernil hecho al horno, o un "muchacho" que alude a la palabra "asado".La Gaita y las parrandasMúsica tradicional de nuestro país, especialmente del estado Zulia, la gaita, es la música más escuchada en la época decembrina de Venezuela . También es tradicional en la zona de los llanos y otras partes del país la Parranda Navideña, que interpreta villancicos o aguinaldos criollos, donde sale mucho a relucir la creatividad con versos improvisados. Presenta una gran variedad de instrumentos como el tambor, las maracas, el furruco, el cuatro y las charrascas, entre otros, que alegran con melodía el fervor navideño.Intercambios de regalosAlgunas familias, amigos, compañeros de trabajos en Venezuela , suelen realizar el intercambio de regalos con una actividad denominada "amigo secreto". El juego consiste en conceder regalos entre varias personas sin que se sepa quién lo ha dado. Alternativamente, los participantes mantienen un tiempo determinado para enviar regalos y al finalizar la actividad cada persona entrega el presente a quien fue su "amigo secreto".Misas de aguinaldosEl 1 de diciembre es la misa del gallo, así se inician las misas de aguinaldo, las cuales se interrumpen y vuelven a partir del 15 hasta el 24 de diciembre. Esto se da en todo el país y se realizan de madrugada. Durante la celebración de estas misas se entonan aguinaldos, villancicos, y al finalizar las mismas, se lanzan fuegos artificiales y los muchachos acostumbran a realizar alegres "patinadas". Éstas "patinatas" se ejecutan en plazas o calles. Algunas ciudades y pueblos cierran las avenidas para que los jóvenes puedan disfrutar del uso de sus patines libremente.Día de los inocentes"Caíste por inocente" , famoso dicho que se expresa el 28 de diciembre cuando es celebrado "El día de los Santos Inocentes". Es costumbre en el mundo y en Venezuela por hacer bromas a la gente. La regla general es que todo vale, y está perdonado luego de que se pronuncien las palabras "caíste por inocente". En realidad, se dice día de los inocentes porque fue cuando el rey Herodes mandó matar a los niños, siendo inocentes, para evitar que creciera el rey que había nacido, que no era otro que el mesías, el Niño Jesús.Llegada del año nuevoEl "Año Nuevo" es una de las últimas celebraciones navideñas. Los venezolanos preparan un ambiente alegre para augurar un nuevo año lleno de amor, felicidad, prosperidad y salud. Suelen estrenar ropa, compartir una cena en familia y darse un gran abrazo al momento en que suenan las 12 campanadas que anuncian el final de año, mientras suenan las campanas una de las costumbres es comer 12 uvas con alusivos deseos por cada una que se come.En muchos hogares venezolanos, la despedida del año viejo se entona con la gaita del grupo reconocido Maracaibo 15: "¿Qué te pasa viejo año, qué te pasa? ¡Qué ya tienes tus maletas preparadas…!", con un acompañamiento de un abrazo cargado de regocijantes recuerdos de lo que dejó el año anterior.NO TANTO COLOR ROSAPero no todo en Venezuela podría ser color rosa, pues, en los últimos tiempos el pueblo ha hecho notorio su descontento por la grave crisis en la cual se encuentra sumergido. Son varias problemáticas que afectan a la familia, especialmente se siente la económica, pero también está la política, la social, la cultural y muy sensiblemente la crisis moral. Es así como podemos hacer varias preguntas y cuestionar la realidad en la que se vive.¿De qué se trata la felicidad?, ¿Somos felices en Venezuela Estudios revelaban que, pese a la crítica situación en nuestro país, el venezolano no era una persona infeliz; sin embargo, el estudio elaborado en 2017 por la Organización de las Naciones Unidas asomó que ya no todo es tan rosa. Venezuela apareció este lunes, "Día Internacional de la Felicidad", en el puesto 82 con una calificación de 5,25, lo que significa un descenso de 38 puestos en comparación con 2016, cuando ocupaba la casilla 44.Esta República Bolivariana que hasta hace poco estaba por encima de naciones de este continente con mejor calidad de vida como Ecuador, Perú y Paraguay, se convirtió junto a la República Centroafricana en los países que más se desplomaron.El hambre, la miseria y la inseguridad condenaron a Venezuela a las postrimerías del ranking, por otro lado, Nicaragua, país que ha gozado de la renta petrolera chavista, fue el que más ascendió en América Latina y ahora figura de puesto número 43. Para beneplácito de los revolucionarios criollos, la percepción de felicidad bajó en 5% en Estados Unidos y ahora la nación dirigida por Donald Trump está en el escalafón 14.Noruega desplazó a Dinamarca del primer puesto. "Lo que funciona en los países nórdicos es una sensación de comunidad y entendimiento en el bien común", dijo Meik Wiking, director ejecutivo del Happiness Research Institute en Copenhague.El mar de la felicidadPareciera que Venezuela va a seguir descendiendo en el ranking de la gente feliz. Las condiciones de vida cada día están más deteriorables. "Y se va a poner peor si no se toman los correctivos", avizoran economistas y analistas políticos.En el mismo orden de ideas, la Organización de Naciones Unidas (ONU) escogió este 20 de marzo como el Día Internacional de la Felicidad para atender una propuesta del Reino de Bután, un pequeño país de Asia donde consideran que la tasa de Felicidad Nacional Bruta (FNB) es más importante que el Producto Interno Bruto.Por su parte, Bután calcula la FNB basado en nueve aspectos de gran importante para el subsistir de los humanos en la nación, que serían: el bienestar psicológico, el uso del tiempo, la vitalidad de la comunidad, la cultura, la educación, la diversidad medioambiental, el nivel de vida, la salud y el Gobierno.Es así como se puede denotar que probablemente la FNB (Felicidad Nacional Bruta) en Venezuela vaya junto al destrozado PIB (Producto Interno Bruto). La pregunta es ¿Estamos nadando en el mar de felicidad?, y de ser así, ¿Algún día mejorará esta situación?… ¿Cuánto tiempo tardará en pasar?… Como dice el crítico escritor deportivo Juan Vené: "Amanecerá y veremos".