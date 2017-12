Hace 10 aos, Raquel Jaramillo Palacio, una norteamericana de ascendencia colombiana, tuvo un encuentro fortuito que cambi, literalmente, su vida: el encuentro en una tienda con una nia con el rostro deforme mientras iba con sus dos hijos. La mala gestin de los sentimientos y vivencias hizo que esta escena se le repitiera una y otra vez en su mente. Pensaba cmo sera la vida de alguien que tuviera que aguantar cientos de veces ese tipo de situaciones a diario. Dice que la misma noche del poco afortunado encuentro, en la radio son la cancin "Wonder", de la artista estadounidense Natalie Merchant. "Han venido mdicos de ciudades lejanas solo para verme y agacharse sobre mi cama sin creer lo que vean. Dicen que debo de ser una de las maravillas de la creacin de Dios, pero son incapaces de ofrecer una explicacin" , dice un fragmento de dicha cancin. Y en ese momento, R.J. Palacio supo que tena que escribir una historia.Esa fue la semilla que, meses despus, dio luz a "Wonder (La leccin de August)", su primera novela, un libro narra la historia de August Pullman, un nio de diez aos que padece el sndrome de Treacher-Collyns. La novela fue publicada en 2012 y desde entonces se ha ubicado entre las novelas ms vendidas de la lista de The New York Times, ha sido traducida a 45 idiomas y ha vendido ms de 5 millones de copias. Un xito arrollador que, como era lgico, ha visto versin en el cine en el ao 2017: Wonder , dirigida por Stephen Chbosky (quien ya nos deleitara hace aos con Las ventajas de ser un marginado ) y que en la cartula de presentacin se acompaa de una frase de la pelcula tan emotiva e inspiradora como sta: "No puedes pasar desapercibido si naciste para destacar". Y ese sera el primer jaln de la saga Wonder, una serie de libros que orbitan en torno a la infancia, protagonizada por un puado de nios que utilizarn la imaginacin, la amistad y la vitalidad propia de la edad para superar aquello que los hace sentir pequeos ante el mundo.Porque Wonder se ha convertido en un fenmeno mundial. Un buen libro y pelcula para ver y leer en familia y que atesora varios objetivos: entender qu son las enfermedades raras desde distintos puntos de vista, posicionarse como una obra anti-bullying y una pelcula que nos ensea valores clave como los que se ensean en su colegio, frases escritas en la pizarra que nos dicen "Cuando tengamos que elegir entre tener razn y ser amables, debemos elegir ser amables". Y por ello, la propia editorial Random House decidi crear hace aos una campaa que denomin "Choose kind" (Elige la bondad).August Pullman (Jacob Tremblay, quien ya nos regal otro papel espectacular en la espectacular pelcula La habitacin ) tiene diez aos, vive en Nueva York y naci con una grave malformacin craneofacial. Es fan de La guerra de las galaxias y lleva su coleta de Padawan, le gusta ponerse un casco de astronauta de la NASA y nunca ha ido al colegio. Vive con su madre Isabel (Julia Roberts), quien que se ha encargado de su educacin, con su padre Nate (Owen Wilson), soporte econmico de la familia, y su hermana mayor Olivia (Izabela Vidovic), una especia de ngel protector que sufre el sndrome de la hija olvidada, pues la enfermedad de su hermano acapara todas las atenciones de sus padres. Agust, a quien llaman Auggie, sabe cul es su situacin y as nos lo expresa: "S que no soy un nio de 10 aos normal… He pasado por 27 operaciones. Me ayudaron a respirar, a ver, a or sin audfonos, pero ninguna de ellas ha hecho que parezca normal… A los nios normales no se les quedan mirando all por donde van" .Y la pelcula comienza con la incorporacin de Auggie a la escolarizacin habitual en un centro escolar, donde, como era de esperar, no es fcil la integracin por las muestras de extraeza de los compaeros ante su aspecto fsico, cuando no las muestras de acoso escolar. Aunque el director del colegio, el Sr. Traseronian, es un ser docente espectacular que lo recibe con ejemplaridad, su madre no puede por menos que musitar en ese primer da: "Seor, por favor, que sean buenos con l" .Lo caracterstico del libro y de la pelcula es que la historia est contada desde distintos puntos de vista, y esas son las cuatro partes que aparecen en el filme: Auggie, Via (diminutivo de Olivia, la hermana de Auggie), Jack Will (el mejor amigo de Auggie) y Miranda (la mejor amiga de Olivia). Una forma polidrica de ver una historia especial, pero a la que se tienen que enfrentar muchas personas especiales. Al menos tres temas conviene destacar de esta pelcula que no caba duda de que formara parte del proyecto Cine y Pediatra:Más sobre Olivia Miranda The New York Times RandoM House1) El conocimiento de las enfermedades raras con malformaciones craneofaciales graves. Es difcil saber qu dolencia sufre exactamente August, aunque su autora, la ha asociado, siempre que ha sido preguntada al respecto, al sndrome de Treacher Collins, una patologa de origen gentico que se da en uno de cada 50.000 recin nacidos y que se caracteriza por malformaciones craneofaciales, tales como hipoplasia de los huesos malares, paladar hendido, coloboma en los prpados, ausencia de pestaas, anomalas de las orejas (y la mitad suele asociar sordera), lo que les confiere un aspecto muy particular y no agradecido. Y as lo expresa Auggie: "Por qu tengo que ser tan feo…".. A la gente no le gusta tocarme porque piensan que es contagioso" . Las personas con Sndrome de Treacher Collins (o disstosis mandibulofacial) necesitan mltiples especialistas tales como cirujanos plsticos y maxilofaciales especializados en cirugas reconstructivas, neurocirujano, otorrinolaringlogo, oftalmlogo, logopeda, audilogo o foniatra, dentista y ortodoncista, genetista, asistente social, y pediatras con experiencia en el manejo y apoyo multidisciplinar de estos pacientes. "Es un gen, bueno son dos genes, uno de mi padre y otro de mi madre…" , as es como Via intenta explicar a su reciente novio el por qu de lo que le pasa a su hermano.Pero hay quien ha vinculado tambin a August con el sndrome de Goldenhar (tambin conocido como displasia oculo-auriculo-vertebral), una enfermedad poco frecuente caracterizada por la triada de microsoma craneofacial, quistes dermoides oculares y anomalas espinales. Sea una u otra, no es de extraar que, por estas circunstancias, Auggie nos comente que su fiesta preferida es Halloween, pues bajo el disfraz es capaz de ir con la cabeza alta, y no mirando a los pies de las personas, que es como normalmente camina.2) El reconocimiento del acoso escolar. Cuando August llega a la escuela, tres nios son designados por el director para ayudarlo a integrarse en el aula: Jack Will, Charlotte Cody y Julian Albans. ste ltimo no sabe gestionar los cambios que suceden a su alrededor y comienza a acosar a su nuevo compaero, acoso al que le acompaarn otros compaeros de clase. Sin embargo, es llamativo el extraordinario comportamiento del centro ante ello, y las palabras de su director no dejan duda: "En este centro nos tomamos el acoso escolar muy en serio. Tolerancia cero" . Y este mismo Sr. Traseronian da un mensaje tan positivo como casi irreal y edulcorado para la vida real, pero gratificante sin duda: "Auggie no puede cambiar su aspecto. Pero nosotros si podemos cambiar en cmo lo vemos".Porque lo cierto es que el colegio que se nos muestra es un colegio de los de enmarcar, capaz de dejar a sus alumnos mensajes tan inspiradores como "El ms grande es aquel que con su fuerza levanta ms corazones" o "Todo el mundo debera recibir una ovacin del pblico una vez en la vida". Finalmente el tema del acoso escolar se supera, quizs con ms facilidad en la ficcin que en la realidad, de ah que el nio le diga al final a su madre: "Mam, gracias por hacerme venir al colegio" , a lo que ella le responde: "Eres maravilloso, Auggie, maravilloso" .3) El recordatorio del sndrome del hermano olvidado.Cuidar a un nio gravemente enfermo representa una carga tremenda para toda la familia, y los hermanos sanos no son la excepcin. Adems, la excesiva atencin de los padres hacia el hijo enfermo, junto con el cansancio, el estrs y la incertidumbre pueden ocasionar que nos olvidemos de los otros hijos, los sanos. Porque en estos hijos sanos puede ser que no recordemos en ocasiones cmo se sienten ante su preocupacin porque el hermano fallezca, ante su miedos a presentar la misma enfermedad del hermano, ante su sentimiento de culpabilidad por ellos estar sanos y, sobre todo, pueden sentirse enojados porque los padres estn dedicando la mayor parte de su tiempo y energa al hermano enfermo y ellos se sienten olvidados. Y para entender esto el captulo narrado por Via nos lo deja claro, as como sus reflexiones: "Auggie es el Sol. Mis padres y yo somos los planetas que giramos con el Sol…Mi casa es como la Tierra. Gira en torno al hijo Sol, no gira en torno a la hija estrella".Y es as como Wonder es una pelcula que vale la pena, y por muchos motivos. Quizs por momentos algo edulcorada, pero tambin lo pueda parecer el objetivo final de este proyecto (libro y pelcula) que es el elegir ser amables. Y por ello es una pelcula que vale la pena ver en familia porque es una pelcula cargada de valores positivos y que viaja entre la risa y la lgrima, y en ese viaje sentir sus sentencias, algunas maravillosas como sta: "Tus actos son tus momentos".