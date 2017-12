/ Sabemos de sobra que los jóvenes hoy en día cuando se proponen algo lo cumplen a cabalidad. Tal es el caso de Gregory Morales, un Joven emprendedor de 22 años de edad quien su mayor actitud es darles a entender a los chicos igual de jóvenes que él, hacer un buen uso de las redes sociales actualmente.El venezolano Gregory Morales fue seleccionado el pasado mes de octubre por el FAM TRIP 2017 (Viaje de Familiarización) como uno de los "Influencer"para promover el turismo en Indonesia, en la que tuvo la oportunidad de visitar las ciudades de Yakarta, Makassar, Lembata, Kupang, Yogyakarta entre otros lugares turísticos con el fin de compartirlo en redes sociales y familiarizarse con el gran potencial de este país.El destacado "Influencer" venezolano también asistió al Travel Mart 2017 evento de turismo más importante en Indonesia en donde compartió con grandes agencias de Viajes teniendo como único fin vender a Venezuela como un destino turístico, creando lazos y nuevas alianzas entre ambos países.Junto al venezolano "Influiencer" también fueron seleccionadas otras personas de Brasil, Chile, Argentina, Colombia y Ecuador como representantes de Latinoamérica, quienes fueron muy bien recibidos en el hermano país de Indonesia."Estuve más de 26 horas volando pero sin duda alguna, fue la experiencias más extraordinarias que he vivido. Las personas de indonesia son muy amables, desde que llegas te reciben con un cariño que no puedo explicarlo, simplemente quieren que te sientas bien en casa y en familia, y eso no tiene precio alguno,. Este mundo tiene muchas maravillas que debemos conocer, una de ellas es Indonesia, este viaje fue patrocinado por la embajada de Indonesia en Venezuela , quienes han promovido muchos proyectos y eventos en este país. Sin duda alguna indonesia fue más de lo que yo esperaba"…, así lo expreso el "influiecer" venezolano Gregory MoralesGregory Morales en este año ha visitado más de 12 países donde ha tenido la oportunidad de compartir sus culturas, gastronomía, lugares de interés y ha hecho de todo una excelente aventura.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi