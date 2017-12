/ El Santiago Bernabéu fue un escenario en donde se vivieron dos partidos diferentes. Uno, en el primer tiempo, en donde el Real Madrid avasalló al Barcelona a base de buen juego y llegadas peligrosas, el otro, en la segunda mitad, en donde los azulgranas dominaron de principio a fin.Luis Suárez y Lionel Messi le dieron la mayor tranquilidad posible al equipo de Ernesto Valverde, el cual cerró el semestre con 14 puntos de diferencia por encima de los dirigidos por Zinedine Zidane, que tienen un partido menos.Lionel Messi convirtió el 2-0 de penal El Real Madrid salió a presionar desde el inicio. A los dos minutos, un centro de Toni Kroos desde un tiro de esquina, y un doble cabezazo en el área, pudo significar el primer gol repentino del merengue, sin embargo, el remate de Cristiano Ronaldo quedó invalidado por posición adelantada.El Barcelona no pudo hacer pie en el Santiago Bernabéu durante los primeros 20 minutos, en los que no lograron incomodar a Keylor Navas. El portugués, Luka Modric y Marcelo, fueron los encargados de generar juego y preocupación a la defensa azulgrana.A la media hora de partido, el equipo de Ernesto Valverde tuvo la primera situación clara de gol en los pies de Paulinho, después de una gran habilitación de Lionel Messi . El brasileño quedó cara a cara con el portero costarricense, que despejó la pelota al tiro de esquina de un manotazo.A siete minutos del final del primer tiempo, una jugada colectiva, y otro centro de Lionel Messi a Paulinho pudo significar el primer tanto del Barcelona , pero otra vez apareció Keylor Navas para salvar al Real Madrid . A los 41 minutos, tras una asistencia de Marcelo, Karim Benzema estrelló un cabezazo en el palo.El arranque del segundo tiempo comenzó más parejo que el primero. El Barecelona aprovechó los toques precisos que no tuvo en los 45 minutos iniciales y convirtió a los 53 con un remate de Luis Suárez. Ivan Rakitic comandó una buena contra y, en el momento justo, asistió a Sergi Roberto, que sin dudarlo le entregó el balón de primera al uruguayo, dejándolo mano a mano ante Keylor Navas, el cual no pudo hacer nada para evitar el primer gol.El Barcelona logró revertir la situación que padeció en el primer tiempo y fue el claro dominador de la segunda mitad, imponiendo su estilo y recuperando la posesión del balón.A los 63 minutos, y tras una jugada llena de rebotes peligrosos para el merengue, Dani Carvajal terminó expulsado al atajar un disparo que iba a terminar en gol de Paulinho. Además de la expulsión el árbitro pitó penal y Lionel Messi lo transformó en el segundo del Barcelona . Sobre el cierre del partido, el Barcelona consiguió un último tanto en los pies de Aleix Vidal./ AFP PHOTO / JAVIER SORIANO Los blaugranas dieron un golpe de autoridad en la Liga al lograr la victoria en el Santiago Bernabéu. Los catalanes son líderes del campeonato doméstico con 14 puntos de ventaja sobre los capitalinos, que marchan en la cuarta posición de la clasificación, aunque con un partido menos. Messi contra CristianoEl duelo entre el astro argentino y su rival portugués se presentó como uno de los principales atractivos del encuentro. El rosarino llegó al clásico en plena forma como líder de los goleadores de la Liga con 14 tantos , lejos de las cuatro dianas que lleva la estrella lusitana en el campeonato español.Poseedores ambos de cinco Balones de Oro cada uno, buscaron aumentar su cuenta en el gran partido de la Liga española. En este caso, el argentino se impuso al luso marcando un tanto de penal.(Reuters)FORMACIONESPOSICIONESGOLEADORESEstadio : Santiago BernabéuCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi