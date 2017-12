/ Este lunes 25 de diciembre, feriado por Navidad, el Metropolitano tendrá un horario especial al tratarse de un día no laborable, informó Pro Transporte.Desde las 5 de la mañana y hasta las 10 de la noche, solo funcionarán los servicios regulares A, B y C en sus rutas habituales.Además, se suspenderán los servicios Regular D y los Expresos 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, así como el Súper Expreso, Súper Expreso Norte y el servicio especial Gamarra.Metropolitano: conoce los horarios y servicios por NavidadMetropolitano: conoce los horarios y servicios por NavidadDifusiónComo se recuerda, el Regular A inicia su recorrido en el Terminal Naranjal hasta la Estación Central (recorrido ida y vuelta), el servicio Regular B circula desde el Terminal Naranjal hasta el Terminal Matellini en ambos sentidos y el Regular C, opera desde el Terminal Matellini hasta la estación Ramón Castilla y viceversa.Cabe mencionar que las rutas alimentadoras del Metropolitano operarán desde las 05:00 am hasta las 11:00pm.Protransporte recomienda a los usuarios tomar las previsiones del caso para evitar contratiempos en sus viajes y poder disfrutar en familia de la fiesta navideña.Lee también:Recuento 2017: las polémicas de la gestión de Luis Castañeda en el año https://t.co/rxijjwaov4 pic.twitter.com/qHq0U2USDz— Lima_El Comercio (@Lima_ECpe) 23 de diciembre de 2017Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi