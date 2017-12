/ El embajador de Brasil en Venezuela , Ruy Pereira, y el encargado de negocios de Canadá en el país, Craib Kowalik, serán declarados personas ‘non grata’ en la nación venezolana por la chavista y plenipotenciaria Asamblea Nacional Constituyente (ANC), informó este sábado su presidenta, Delcy Rodríguez, en declaraciones a los medios.“E n el ámbito de las competencias de la ANC, que está justamente en la soberanía en nuestras bases comiciales, hemos decidido declarar persona non grata al encargado de negocios de Canadá y declarar persona non grata al embajador de Brasil”, señaló Rodríguez este sábado en declaraciones a los medios de comunicación.La excanciller argumentó que en el caso del país suramericano se mantendrá “hasta que se restituya el hilo constitucional que el gobierno de facto vulneró” en Brasil y que con Canadá se tomó esta decisión “por su permanente, insistente, grosera y vulgar intromisón en los asuntos internos de Venezuela ”.Asimismo, manifestó que el Gobierno evalúa la posibilidad de liberar a más de 80 presos políticos venezolanos , detenidos durante las protestas antigubernamentales desarrolladas en los años 2014 y 2017.“Persistentemente hacen declaraciones, hacen uso del Twitter para pretender dar órdenes a Venezuela ”, agregó sobre la diplomacia canadiense en el país la presidenta de la ANC, órgano plenipotenciario compuesto solo por oficialistas y no reconocido por la oposición y varios países.Informó que en los dos casos la Cancillería venezolana “hará y tramitará lo conducente” para que comience el proceso de persona non grata a los dos diplomáticos.Canadá y Brasil fueron dos de los países que, a mediados de agosto, mostraron su apoyo al Parlamento venezolano, de mayoría opositora, y que se mostraron en desacuerdo con la conformación de la Constituyente.En Octubre, el canciller Jorge Arreaza entregó una nota de protesta en la embajada canadiense en Caracas “por la permanente y sistemática injerencia del Gobierno” del país norteamericano en Venezuela Este viernes, el Ejecutivo acusó a Canadá de intentar “socavar” el diálogo que mantiene con la oposición en República Dominicana y calificó como “nueva amenaza” la reunión que sostuvieron representantes de este país con el secretario de Estado de EEUU , Rex Tillerson, y en la que se abordó la situación en Venezuela En el caso de Brasil, Caracas defiende que la destitución de la por entonces presidenta Dilma Rousseff a mediados del año pasado fue un “golpe de Estado”, posición rechazada por el actual máximo mandatario brasileño, Michel Temer.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi