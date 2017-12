/ 23 diciembre, 2017Generalmente, en vísperas de la Navidad lo político se deja aparte para darle paso a los buenos deseos, para desintoxicar la mente de lo cloacal en que se ha degenerado nuestra política, la cual nos depara tristezas y desengaños a diario, la gran pregunta ¿Hay Navidad?Más allá de lo material están los seres queridos, la salud, pero en esta Venezuela de decadencia son millones ¡Si millones! Los hogares venezolanos destruidos, bien sea por el hampa impune, por la muerte de un familiar por falta de medicinas, alimentos o, sencillamente, porque se han ido del país en búsqueda de calidad de vida.Quisiéramos ser parte del comodato instantáneo que ofrece el optimismo gratuito y sin fundamentos, pero no podemos… año tras años nuestro país se convierte en una nación humillada, esclavizada, a merced de una casta política sin empacho alguno que vía secuestro institucional se atornilla cada vez más en el poder ante los ojos escépticos, apacibles y conformistas de los venezolanos, otrora raza libertaria.Sabemos que la política es cuestionada en todo el mundo, cada nación tiene sus problemas, por ejemplo, en Argentina se debate en el congreso, en estas "fechas felices", una reforma que afectaría negativamente a pensionados y jubilados, aquí en Venezuela (en navidad) un plumazo de un ente refutado por ilegalidad e ilegitimidad (ANC) borra del mapa dos instancias constitucionales, la Alcaldía Metropolitana de Caracas y el Distrito del Alto Apure, dejando sin empleo a más de 100 mil trabajadores, a sus familias. Además, el que Venezuela sea el país con mayor inflación del planeta y con mayor índice delictivo habla que la política venezolana es una de las peores (sino la peor) del mundo entero.Impresionantemente, más bien, sospechosamente, tenemos una oposición partidista (quizá sea el problema) que sigue insistiendo en un "diálogo" con quienes no respetan la ley ni la voluntad del pueblo, que en pleno proceso de acercamiento sufre la inhabilitación de partidos políticos por, supuestamente, no haber participado en la última elección de ámbito nacional, decisión encontrada con la ley, con el espíritu democrático… efectivamente, otra decisión de la autodenominada "constituyente".Tenemos que tener las cosas bien claras: la ANC se ha convertido en el foco principal de los problemas del país, aunque usted y el mundo no lo crea, desde que se instaló contra natura Venezuela no tiene constitución, está siendo normada por las ocurrencias de 547 asambleístas gubernamentales que "hace ley" todo lo que se les pueda ocurrir y beneficie a la élite del régimen ¿Quién invierte en un país cuya ley puede cambiar en segundos? ¿Qué respaldo tienen los derechos, garantías y libertades? ¡Ninguno!Diciembre pasa como un mes corriente, no hay decoraciones, adornos, regalos, festividades, ni el acercamiento familiar que antes permitía hacer ese paréntesis de la realidad, al contrario, es cuando más notamos el pobre y decadente país en que nos hemos convertido ¡Que la fecha y los hechos nos hagan reflexionar y actuar!@leandrotangoCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi