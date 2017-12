Foto: @ ANC_veEl director del Foro Penal Venezolano, Alfredo Romero, afirmo que para las 5 p.m., luego de que 20 presos políticos fueron trasladados de El Helicoide a la Casa Amarilla, ninguno fue liberado.El abogado indicó que “solo unos pocos de El Helicoide fueron llevados a la ANC y ahora algunos fueron retornados a El Helicoide para exámenes médicos. Pero materialmente no ha habido liberaciones a esta hora”.Horas antes, un grupo de aproximadamente 20 presos políticos fue trasladado desde su sitio de reclusión en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) en El Helicoide a la Casa Amarilla donde funciona la Cancillería y las oficinas de la ANC.Allí, de acuerdo a un tuit publicado por la cuenta de la Constituyente, se estarían “presentando ante la Comisión para la Verdad, la Justicia, la Paz y la Tranquilidad Pública” los “beneficiarios de las medidas alternativas de la privación de libertad de presuntos responsables en los hechos de violencia política en 2014 y en 2017″. Entre las fotos posteadas por la cuenta, se distingue el exalcalde de Barquisimeto, Alfredo Ramos.Sin embargo, la ANC no confirmó la liberación de los opositores. Rodríguez anunció durante la mañana de sábado que la ANC recomendó la excarcelación de más de 80 opositores , arrestados durante las protestas de este año y de 2014.#23Dic A esta hora 5pm no ha sido liberado ningún #PresoPolítico Sólo algunos pocos de El Helicoide fueron llevados a la ANC y ahora algunos fueron retornados a El Helicoide para exámenes médicos. Pero materialmente no ha habido liberaciones a esta hora— Alfredo Romero (@alfredoromero) December 23, 2017#23Dic Ciertamente un grupo de aprox 20 #PresosPolíticos de El Helicoide están siendo llevados a la Asamblea Nacional Constituyente.— Alfredo Romero (@alfredoromero) December 23, 2017#23Dic | Beneficiarios de las medidas alternativas de la privación de libertad de presuntos responsables en los hechos de violencia política en 2014 y en 2017, se presentan ante la Comisión para la Verdad, la Justicia, la Paz y la Tranquilidad Pública en la sede de la @ANC_ve pic.twitter.com/pcIMmX2b7l— Constituyente (@ANC_ve) December 23, 2017Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi