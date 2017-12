/ La primera ministra británica Theresa May afirmó, en un mensaje por las fiestas de fin de año dirigido a los habitantes de las Islas Malvinas, que "hay áreas no relacionadas con el tema de la soberanía, en las que podemos trabajar juntos con Argentina para beneficio de todos "."Sigo creyendo que hay áreas no relacionadas con el tema de la soberanía, donde podemos trabajar juntos con Argentina para beneficio de todos. Si bien el progreso ha sido más lento que lo anticipado , vamos a continuar trabajando con Argentina para asegurar se alcancen todos los cometidos anunciados en el Comunicado Conjunto, incluyendo la remoción de medidas restrictivas contra las Islas", dice el mensaje publicado en el Penguin News, el único periódico de las islas.Seguí leyendo Las tumbas de Malvinas que ya tienen nombre Por Roberto HerrscherMay se refirió de esta manera al comunicado firmado por Argentina y el Reino Unido en diciembre de 2016 , apenas asumido el gobierno de Mauricio Macri, en el que se acordó "adoptar las medidas apropiadas para remover todos los obstáculos que limitan el crecimiento económico y el desarrollo sustentable de las Islas Malvinas, incluyendo comercio, pesca, navegación e hidrocarburos".Mirá también Theresa May llamó a Mauricio Macri para expresar su solidaridad por el submarino El acuerdo se plasmó en un facsímil que publicó en exclusiva Clarín. Allí se hablaba de negociaciones en torno al petróleo y los vuelo s a las islas . La revelación disparó las críticas de la oposición.Cementerio de Darwin, Malvinas.Ahora, en su mensaje navideño, la primera ministra británica les aseguró a los isleños que "nunca" permitirá que "nadie comprometa su derecho a la autodeterminación".Además, ratificó que está "comprometida en apoyar sus vitales esfuerzos para encarar el legado del conflicto, y avanzar para consolidar la amplia prosperidad de las Islas".May también agradeció a los habitantes de las islas por el "continuo apoyo y ayuda" con las tareas de identificación de los soldados argentinos caídos durante el conflicto y enterrados en Darwin, que realizó este año un equipo de forenses del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) ."El trabajo desplegado por el CICR en un asunto humanitario de tanta sensibilidad que debería, espero, traer algo de paz a aquellas familias argentinas que perdieron a sus seres queridos", sostuvo May en la carta.La concreción de las tareas de identificación de los soldados enterrados en Darwin fue e l primer objetivo cumplido del comunicado conjunto firmado en 2016 entre ambos gobiernos, con la asistencia técnica del CICR.Fuente: TélamCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi