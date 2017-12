/ ¡Llega un año más Navidad! Felicidad, familia, alegría y muchos planes para compartir con quién más quieres. Ya recordarás que en IGN ESPAÑA estuvimos en años pasados con nuestro espíritu navideño y que nos hizo apostar por el gran cine que conviene recordar en estas fechas. Hicimos no solo un reportaje sino una segunda tanda de películas para volver a ver en Navidad.Aquí no vas a ver hoy Gremlins, La jungla de cristal, Los fantasmas atacan al jefe, ¡Qué bello es vivir!, Love Actually, Atrapado en el tiempo o Eduardo Manostijeras. Eso está en los reportajes previos en los que tienes ya link.Porque hoy nos toca acordarnos de todos aquellos que quizá no amen tanto estas fechas. Y es que también hay películas ideales para los que no aman la Navidad. Este es nuestro top de este estilo anti-navideño. Black Christmas (1974) El título ya lo dice casi todo. Producción canadiense dirigida por Bob Clark que nos mostraba a un psicópata al que no se le ocurría mejor época que la navideña para sembrar el terror y asesinar a diestro y siniestro.Lo hacía en una residencia femenina. Antes de que los films de terror se pusieran de moda en su versión slasher y del mundo de los psycho-killer, llegó esta extraña Black Christmas, que nunca llegó a ser un fenómeno popular.El Grinch (2000) Para muchos puede ser película pro-navideña pero hay una mayoría social importante en debates varios en la que el personaje de El Grinch al que daba vida Jim Carrey era un espanto y "fastidiaba" la Navidad. De hecho, ése era el propósito del personaje en sí.El Grinch robaba regalos de Santa Claus y de paso refunfuñaba ante cada gesto amable y villancico que le llegara. Sabemos que habrá remake de la película (que será finalmente animada y que firman los estudios Illumination Entertainment). El actor elegido para hacer del papel de Carrey será el notable Benedict Cumberbatch con su voz. ¡Y banda sonora de Danny Elfmann!Silent Night, Deadly Night (1984) También conocida en España como Noche de paz, noche de muerte, es otro ejemplo de cinta de terror incómoda porque se enmarca en el período supuestamente feliz para mucha gente.Cuando una oscura noche el pequeño protagonista ve cómo sus padre mueren a manos de un tipo disfrazado de Santa Claus, su vida futura vendrá determinada por los asesinatos a modo de slasher tomando el testigo de aquél que arrebató la vida de sus progenitores.Little Nicky (2000)Una comedia satírica de corte demoníaco que dirigió Steven Brill y aunque parecía que no pasaría a la historia popular, pareció hacerse un hueco entre ciertos sectores de fans.Adam Sandler y muchos gags de humor negro que pueden amargar hasta al más optimista. O ese parecía ser el intento, por lo menos. La banda sonora de AC/DC ayuda a hacer pasar un buen/mal rato, que es lo que se pretendía.Negra Navidad / Gritos en la oscuridad (2006) Negra Navidad o Gritos en la oscuridad (su otro título conocido) es realmente horrible (por su baja calidad). Remake de la anteriormente citada Black Christmas, de 1974. Un grupo de chicas que viven en una residencia desean celebrar con alegría, alcohol y algo de fiesta su fiesta navideña.En esa residencia hubo un niño que lo pasó muy mal y al que todos dan por muerto… pero no lo está. Estamos ante una especie de Scream pero con menos giros y sorpresas y sobre todo con mucha menos fuerza narrativa o visual.En la siguiente página muchas otras propuestas de cine anti-navideñas.Comparte Tweet +1 Comparte Enviar 1 2 Y no te pierdas… Te invitamos al cine a ver 'Las dos caras de enero' Metal Gear Solid elige director para su película Entrevista a Michael B. Jordan, "Antorcha Humana"Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi