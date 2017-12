/ En pleno proceso de negociaciones que se lleva a cabo en República Dominicana con facilitación internacional, la ANC ilegítima intenta obstruir ese esfuerzoal pretender eliminar a los Distritos Metropolitanos de Apure y Caracas, y al desconocer los derechos políticos de los venezolanos.Esa ANC ilegítima no tiene competencias para tomar semejante medida y menos de espaldas al pueblo. La Constitución Nacional vigente privilegia la participación ciudadana en la decisión de conformar Distritos Metropolitanos que hagan más eficientes los Gobiernos de Alcaldías vecinas y con intereses comunes. Además, la organización de estos Distritos corresponde exclusivamente a la Asamblea Nacional mediante Ley especial. De esta forma la ANC ilegítima pretende soslayar la voluntad del pueblo que desde el imperio de la Constitución de 1999 ha elegido a sus Alcaldes y Cabildos Metropolitanos, y una vez más ha usurpado funciones que la Constitución reserva a la Asamblea Nacional.En el caso de Caracas la situación es aún más delicada pues la supresión del Distrito Metropolitano deja sin efecto el artículo 18 de la Constitución que consagra ese Distrito como Unidad Político Territorial que concrete dos niveles de gobierno en la Capital. La ANC, incluso si fuera legítima, no puede derogar ni suprimir mandatos de la Constitución, y su función se limita a redactar una nueva Constitución para la transformación del Estado y someterla a Referéndum popular.Los habitantes de los Municipios afectados por esta medida tienen a su disposición dos herramientas poderosas previstas en el artículo 70 de la Constitución, los Cabildos Abiertos y las Asambleas Ciudadanas, cuyas decisiones son incluso vinculantes por mandato de dicho artículo. Instamos a los Alcaldes, Concejales y líderes vecinales a tomar esta iniciativa para que el pueblo se exprese y se defienda.Como otra violación a los derechos constitucionales de los venezolanos, la ilegítima ANC pretende anular a los partidos políticos que no presentaron candidatos en las últimas elecciones municipales, algo que sólo las dictaduras más primitivas tienen en su repertorio de violaciones del Estado de Derecho. El gobierno muestra con ello el futuro que quiere para el país: un régimen de partido único gobernando con la manipulación y explotación de las necesidades de la gente.Mientras tanto el país se encuentra en una situación crítica. La salud, la alimentación, el transporte, la pérdida del empleo formal y del poder de adquisitivo del salario, la inmensa miseria y la asfixia del futuro, le doblan la espalda a todo el pueblo y en especial a los sectores más vulnerables, que son hoy la mayoría del país. La responsabilidad es de quien gobierna, pero en lugar de aceptar las salidas negociadas para enfrentar la crisis, ahora pretende suprimir los derechos de los venezolanos y dirigir el país hacia una mayor ruina, con tal de permanecer en el poder contra la voluntad mayoritaria.Las acciones que intenta ejercer la espuria "constituyente", creyendo que puede eliminar la Constitución Nacional vigente, son inválidas e ilegales, sus actos son nulos de nulidad absoluta, y no son ni aceptadas ni reconocidas por el pueblo venezolano.Exigimos respeto a la Constitución, respeto a los ciudadanos, respeto al proceso de negociación con facilitación internacional y medidas urgentes para sacar al país de este estado de agonía.Caracas, 22 de diciembre de 2017Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi