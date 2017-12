/ ¿Quiénes son los 10 legisladores de Fuerza Popular que votaron en ámbar tras el debate de la vacancia del presidente Pedro Pablo Kuczynski?Kenji Fujimori (Lima)​El congresista más votado –por segunda elección consecutiva– llegó al debate de la vacancia con restricciones por parte de su bancada. Pidió ser incluido en la lista de oradores pero se lo negaron debido a que está vigente la sanción de 120 días en su contra (la segunda en lo que va de este año). Ante la negativa de su bancada, Kenji difundió un video con el mensaje: "Optamos por no apoyar la vacancia votando en abstención". Nadie en ese momento imaginó que el plural incluía a nueve de sus colegas de bancada. Diez votos que evitaron la vacancia presidencial.Guillermo Bocángel (Huánuco)Después de Kenji , es el congresista que más visita al ex presidente Alberto Fujimori en el penal de Barbadillo. Según reveló este Diario, entre julio del 2016 y junio del 2017, Bocángel estuvo en la Diroes hasta en 34 oportunidades, una visita más que las que hizo Keiko Fujimori en ese mismo tiempo. Antes de llegar al Parlamento, se desempeñó como rector de la Universidad Hermilio Valdizán de Huánuco. En su historia legislativa registra una indagación en la Comisión de Ética por llamar "pobre diabla" a la congresista de APP Gloria Montenegro.Estelita Bustos (Callao)Es una de los tres representantes que tiene Fuerza Popular en el primer puerto, aunque recién milita en el partido desde el 2016. Antes estuvo inscrita en el movimiento regional Por Ti Callao, por el cual postuló –sin éxito– como regidora provincial en la elección del 2014. A inicios de este año, El Comercio reveló que Bustos cobró su bono de instalación, pese a que su bancada anunció que los parlamentarios reelectos por Lima y Callao no cobrarían dicho beneficio. La legisladora chalaca es conocida por sus campañas de protección a los perros.Sonia Echevarría (Junín)​Inicialmente fue excluida de las elecciones por el Jurado Electoral Especial de Huancayo por entrega de dádivas, pero una resolución del Jurado Nacional de Elecciones ordenó su reincorporación. Es una de las más allegadas a Kenji Fujimori y cuenta con su apoyo en todo tipo de gestiones. En octubre pasado, durante una semana de representación, escribió en Twitter: "Entrega de siete camas clínicas para los ancianos de la Beneficencia Pública de Tarma. ¡Gracias Kenji !". También firmó la carta de respaldo a Kenji cuando enfrentó su primera sanción.Clayton Galván (Pasco)Al igual que Bocángel también ha visitado al ex presidente Alberto Fujimori en la Diroes. En el cónclave fujimorista de julio, Galván estuvo en el grupo que se tomó fotos con Kenji Fujimori , quien por entonces ya comenzaba a tener enfrentamientos públicos con la cúpula allegada a su hermana Keiko. También firmó la carta en respaldo a este durante el primer proceso disciplinario que se le inició en julio y que acabó en una suspensión de 60 días. Galván casi enfrentó un pedido de suspensión en la Comisión de Ética pero se libró con los votos de su bancada.Maritza García (Piura)​Su presencia en el debate de la vacancia estuvo en duda debido a que se encontraba en una clínica. Sin embargo, la especulación se acabó cuando llegó al Congreso a las 7 p.m. A diferencia del resto, no firmó la carta de respaldo a Kenji en julio pasado, cuando lo sancionaron. Su gestión parlamentaria ha sido complicada. La Comisión de Ética recomendó suspenderla por mentir en su hoja de vida, aunque la sanción aún no es ratificada en el pleno. También la retiraron de la presidencia de la Comisión de la Mujer por unas polémicas declaraciones.Marita Herrera (Amazonas)​Hace dos semanas, Herrera sufrió un accidente automovilístico; por ello, hasta la fecha lleva un collarín. Pese a su licencia , según fuentes de la bancada, la obligaron a asistir a la sesión de la vacancia. Figura entre las firmantes de la carta de respaldo a Kenji en julio. Tras su renuncia a Fuerza Popular , Patricia Donayre mencionó a Herrera como otra posible baja en el grupo fujimorista. Herrera también fue investigada en la Comisión de Ética por registrar en su informe de representación que estuvo en su región, pese a que viajó fuera del país.Marvin Palma (Lambayeque)​Es el legislador más joven del Parlamento y también uno de los más allegados a Kenji Fujimori , con quien aparece en distintas fotos y viajes al interior del país. En la elección de la Mesa Directiva de julio pasado, Palma propuso a Kenji como candidato a la presidencia del Parlamento, tras asegurar que "tiene las cualidades" para "concertar con las bancadas parlamentarias". Su rúbrica aparece junto a otras 22 en la carta de respaldo al menor de los Fujimori en julio. En ese entonces, advirtió que una expulsión de Kenji "desataría una crisis".Bienvenido Ramírez (Tumbes)​Uno de los más polémicos legisladores del fujimorismo en estos primeros meses. Es recordado por su frase: "Leer da Alzheimer a las personas que estudiaron y leyeron mucho". Sus controversiales comentarios lo pusieron en la palestra pública desde antes de asumir su mandato como congresista. En abril del 2016, dijo que Alberto Fujimori era un preso político y minimizó el rol de Keiko. "En los asentamientos humanos, en el interior del país, la gente pobre votó por la figura de su padre, por [Alberto] Fujimori. Porque Keiko, ¿qué ha hecho?", afirmó.Lizbeth Robles (Lima Provincias)Hasta junio pasado, Robles registró una visita al ex presidente Alberto Fujimori en la Diroes. Desde la campaña electoral del 2016 está enfrentada con su colega de bancada y de región Elard Melgar, uno de los más allegados a Keiko Fujimori y miembro del CEN de Fuerza Popular . Robles acusó a Melgar de una "guerra sucia" en su contra. Incluso, la legisladora afirmó que Melgar estaba detrás de la denuncia en su contra por supuestamente haber falsificado una firma y un documento para ostentar un cargo partidario en Fuerza Popular .