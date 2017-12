/ Apure. SAN FERNANDO. Dando cumplimiento a lo expresado por el presidente Nicolás Maduro , con lo que es la venta de pernil a las comunidades, se dio en la parroquia El Recre, del municipio San Fernando y en los próximos días serán vendidos en otras partes del municipio San Fernando. En este sentido Noemí Blanco, de la UBCH informó que se inició la venta de perniles en El Recreo con 200 perniles para todas las familias que habitan en esta parroquia. Por su parte el pueblo agradeció por la venta de este pernil ya que muchos no tenían los recursos económicos para adquirirlos. Así lo dijo Julia Mirabal "esto me parece espectacular porque no tenía como comprar un pernil y gracias al gobierno pude comprarlo para compartirlo con mi familia esta 24 de diciembre". Asimismo Blanca Rodríguez manifestó "gracias al gobierno por beneficiarnos con este pernil que tendré el 24 de diciembre en la mesa de mi casa, el precio totalmente accesible a 15 mil bolívares cuando en la calle cuesta el 50 mil el kilo". Esta venta de pernil continuará en el resto de las comunidades del estado durante estos días.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi