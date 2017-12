Luis Suárez, Messi y Aleix Vidal fueron los tres gladiadores que acabaron con la esperanza blanca al vencer en el Clásico navideño al Real Madrid , en un encuentro disputado este sábado en el Santiago Bernabeu.Los dirigidos por Zidane no pudieron sobreponerse y cayeron derrotados 3 goles a O. Con su anotación, el crack argentino suma 25 tantos durante toda su participación en este derbi y 50 goles con el Barsa este 2017.Acá los goles(LaIguana. TV) Messi haciendo lo que hay que hacer. Olor a goleada en el Bernabéu. Premio a la volada a Carvajal jaja #ElClásico # Messi Barcelona #RealMadrid pic.twitter.com/prwOxq3C6p— Julio Cesar Romero (@JulioRomero_mdp) 23 de diciembre de 2017 Golazooó del pistolero….☺☺☺ #ElClásico #ElClásicoxESPN pic.twitter.com/ByMsH3kwmt— Freddy Villabona C. (@FreddyVillabona) 23 de diciembre de 2017 Golazooó del Messi ….☺☺☺ #ElClásico #ElClásicoxESPN #LaLiga pic.twitter.com/Ctw11lE7pe— Freddy Villabona C. (@FreddyVillabona) 23 de diciembre de 2017Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi