/ Imagen referencial Navidad 2017 resulta particular para los venezolanos, no solo por la falta de alegría y celebración debido a una de las peores crisis económicas, aunada a la diáspora que ha separado a cientos de familias. Los grandes ausentes también serán los juguetes divertidos e innovadores de la Venezuela añorada, que verdaderamente retaban a la imaginación.Redacción Venezuela Al DíaEl brillante y colorido papel de regalo revelaba el anhelado obsequio debajo del frondoso árbol. Abrirlo era de los momentos más emocionantes en la medianoche del 24 de diciembre, poco antes de salir corriendo a la cuadra a mostrar a los amigos y familia lo que había traído el Niño Jesús.A diferencia de aquellas añoradas fechas, las presentes dejan un sinsabor en especial a los más pequeños, que recibirán juguetes que en nada se comparan con aquellos, muestra son los entregados por los oficialistas a cambio de votos en las pasadas elecciones y que se han convertido en una burla para las familias, que luego de meses de espera, deberán entregar a sus pequeños meros accesorios de piñata.Los recuerdos permiten pasear por la memoria para revivir esos momentos mágicos de las navidades de antes. Incluso se puede recordar algunos de los regalos más deseados y pedidos en millones de cartas al niño Jesús o a Santa. ¡Recordemos!Muñecas No pocos niñas incluyeron en su carta de Navidad aquellos muñecos que lloraban, gateaban, reían y hasta caminaban, mientras más parecido a un bebé real mucho mejor. Los anaqueles de la añorada época lucían abarrotados de modelos, colores, tamaños y precios para la escogencia del juguete:El Bebé RepollitoCon aquellos ojos vivaces, alegraba las navidades de las más pequeñas. Siempre sonriente y su graciosa carita, siempre sonriente, que semejaba al tradicional vegetal era de sus principales atractivos, además de un atractivo olor a caramelo y una serie de pañales con los que las niñas practicaban la agotadora faceta de ser madres.Foto Archivo Mister BelloUn chupón, un pañal y un elegante sombrero acompañaban a uno de los muñecos más populares de los noventa. “Ya está aquí, ya llegó….” era parte del famoso jingle que motivaba a las niñas a pedir el peculiar juguete con la que más de una practicaba la maternidad.ChichiobelloCuando le aplaudes, vas a dónde esté. El bebé gateador era uno de los preferidos de las niñas, ya que no solo lloraba, reía, sino que gateaba y daba vueltas, haciéndolo mucho más real. Años más tarde, Kreissel innovaría con otras funciones con la versión de Chichiobello que requería cuidados médicos.BarbiesLa vaquera, la deportista, la fashion, la modelo. La cantidad de accesorios que incorporara la popular muñeca de Mattel era proporcional a la felicidad de su dueña: carros, tacones, vestuario, incluso una gran casa con su gran piscina. Toda una competencia tener bien equipada a la muñeca e incluso acompañarla del galante Ken.Foto Archivo Muy pero muy lejos de las muñecas que se ofertaban en la Venezuela próspera, a los “camaradas” como por “salir del paso” se les entregaron juguetes de una calidad que deja mucho que desear, sin ningún tipo de funciones didácticas para los pequeños, dejando a más de uno decepcionado.Foto vía: @partidoPSUV @Nicolas Maduro mi presidente camarada estos son los juguetes que el estado mayor le envio a los clap del 23 de enero para los niños y decidimos no aceptarlos pic.twitter.com/o5jYKSQM8A— tania (@tanislaco) December 23, 2017Juegos de mesa Todo un reto a las destrezas de grandes y chicos. Los objetivos a cumplir eran diversos pero siempre cumplían su propósito de entretener, distraer y pasar un rato ameno junto a los amigos y familiares.Pesca Pez:La adrenalina alcanza su máximo nivel cuando se debe “pescar” al colorido pecesito con la ayuda de una caña de pescar imantada al tiempo que el muñeco cierra y abre su boca rápidamente.Foto Archivo Adivina quién“¿Tu personaje tiene bigotes?”. Era parte de las preguntas que ayudaban a develar la identidad de la carta en el oponente, entre 24 en total. El tiempo pasaba de manera divertida pero al tiempo didáctica y educativa al deber describir las características de los personajes, algunos de ellos de cabellera canosa, lentes, barbosos y pelirrojos.Foto Archivo Lejos de incentivar la creatividad e imaginación de los pequeños, los oficialistas decidieron entregar accesorios que poca utilidad y diversión representan para los niños, en especial los de las clases más necesitadas, que esperaron todo un año para tener sus regalos.Foto vía: @eilingPSUV Foto vía: @eilingPSUV Para todos los gustos: Pelotas: De básquet, fútbol o un set de guantes para béisbol. Los deportes al aire libre eran parte de la rutina diaria de los niños, a diferencia de los actuales generaciones que se decantan por pasar horas y horas frente a un consola o aparato tecnológico. Las de básquet mucho mejor si incluían el aro para encestar.Súper Oruga 12×12Ninguna superficie resultaba imposible de atravesar para este carro de 12 poderosas ruedas, el juguete que llevaba a otro nivel las capacidades de los vehículos eléctricos. Sobre tierra, piedras, troncos, montañas de sábana, cualquier espacio era propicio para presumir la potencialidad del juguete.Foto Archivo No hay punto de comparación entre estos veloces y creativos obsequios a los recibidos por los más pequeños por parte de un régimen que, precisamente ha aniquilado, su poder de decidir cuál juguete comprar.@margaudPSUV @gestionperfecta Max StellEstos muñecos eran los preferidos de los fanáticos de la popular serie animada. Elementor, Cyborg entre los buscados además de Max McGrath, el favorito por ser el líder del aguerrido equipo Turbo. Los accesorios incluidos armables, parte de los atractivos de estos juguetes, emulan sus diversos poderes, como capacidad turno y tecnología alienígena.