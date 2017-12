/ Carlos Salazar, presidente de la Cámara de Licores Metropolitana, señaló que las ventas disminuyeron en un 70 % durante el 2017.“El año no fue lo que nosotros aspirábamos”, expresó Salazar en una entrevista para Globovisión, al tiempo que consideró que el poder adquisitivo del venezolano no se compara con otras épocas.Del mismo modo, Salazar resaltó que el incremento de los precios en las licorerías no es responsabilidad de la organización.Nosotros no producimos ni importamos nosotros lo que hacemos es comercializar (…) tuvimos problemas con los proveedores.Carlos Salazar informó que personas que comercializan con licores se han visto en la necesidad de disminuir las jornadas laborales y asimismo, mencionó que los empleados han decidido emigrar.Con información de Globovisión / DGCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi