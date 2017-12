/ A continuación, encontrarás cómo puedes aprovechar las energías y rodearte de dicha y prosperidad durante la nochebuena.Para empezar hay que tomar en cuenta que Mercurio está recorriendo el reino de Sagitario lo cual le incomoda, por tanto, al redactar tu lista de los deseos, al escribir los email , las dedicatorias de los regalos y las tarjetas que vayas a enviar para augurar felicidad se comedido para que no vayas a escribir de más.Se ve esta nochebuena rodeada de energías positivas que inclinan a las ilusiones, los sueños, la presencia de espíritus de luz a tu alrededor por lo que así sea por unas horas, deja todo de lado, principalmente las preocupaciones, tristezas y rencores, y siéntete bien para que disfrutes del espíritu de la Navidad y de las fiestas.Para la nochebuena conviene que el color predominante sea el verde (que activa la salud y la esperanza), combínalo con los clásicos navideños: rojo para la buena suerte y el amor, blanco para que no falte trabajo y dorado para la prosperidad. Si quieres dar un toque especial usa azul. Haz que abunden los ángeles, las campanas, las monedas, las luces, las velas, las cartitas a Santa, las cintas con buenos deseos y la lista de intenciones, en lindas parejas que llenen de alegría el ambiente.Entre los rituales que puedes incorporar este año, para hacer algo diferente, tal como lo hice en el 2016, te sugiero colocar una cesta con panes pequeños en la mesa, el número de panes dependerá del número de comensales y si te aplicas en las manualidades, puedes identificarlos con el nombre de cada quien. Esos panes no se deben comer, solo deben estar en la mesa durante toda la cena y ser entregados al finalizar esta, de forma tal que cada quien lo guarde en su alacena y así las energías de la abundancia ayuden a que nunca falte comida en cada casa.Puedes tener a mano un tronco de pino, sándalo o cualquier otra madera que al quemarse emane una fragancia agradable, colocarlo en un plato o bandeja que resista el calor y que puedes decorar a tu gusto. La idea es mantener encendido el tronco hasta la mañana de Navidad y luego recoger las cenizas, colocarlas en un recipiente adecuado para que haya en casa durante todo el año para recordarte que tengas la certeza que vives con seguridad física y material y nada de eso te faltará. "Se que soy cuidado, estoy a salvo".Y a la medianoche o un poco después preparar el pozo de la abundancia si no lo hiciste el día de la llegada del Espíritu de estas fiestas.La Navidad es un buen momento para sacar fuera y expresar la alegría, creatividad y capacidad de juego de nuestro "Niño Interior" sano, ya que al hacerlo rejuvenecemos mental y emocionalmente, recuperamos la capacidad de vivir y gozar aquí y ahora. Ten presente que dice la tradición que no se debe dejar nada en el plato durante la cena de Navidad y hay quien cree que el número de comensales debe ser par. Que si quieres que a tus invitados nunca les falte dinero coloques un billete en cada silla de forma tal que se sienten encima.Y que para saber a quién le irá bien en el año que está por llegar, en Nochebuena, se deben colocar en un plato con poco agua, tantas cebollas como personas se vayan a indagar. Cada cebolla debe llevar un nombre. Las cebollas que germinen en los días subsiguientes indicarán quienes son los señalados para un futuro mejor. (cambiales el agua diariamente para evitar olores que pueden ser desagradables)Durante el 25, llama por teléfono a los que sabes se contentarán al oír tu voz, reparte sonrisas, regalos, alegría y amor para todos y activarás en tu vida el principio básico de la prosperidad, mientras más des más recibirás.Si quieres tener una guía personal para el año que está por comenzar con la cual podrás aprovechar al máximo y día a día, las energías según lo que indican tus horóscopos personales combinadas con las de Luna y las de las diferentes festividades y momentos estelares regálate el Planificador 2018. Incluye meditaciones y rituales.O si prefieres tener a mano un grupo de afirmaciones semanales, las sugerencias personales que se derivan de tu carta natal y dos mandalas para colorear de manera tal de liberar tensiones mientras lo haces, puedes escoger la Guía semanal de relajación creativa 2018Para encargos desde cualquier parte del mundo escríbeme a [email protected]Soy @horoscopia en Twitter y coluccisusana en Instagram, te invito a seguirme. En Facebook dale me gusta a mi página Horoscopia.¡Feliz Navidad!NamasteCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi