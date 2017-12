/ Dos mujer es y dos hombres fallecieron al mezclar alcohol de alta pureza con mango verde, el suceso se registró en el sector Las Casitas del barrio 23 de Enero en Ocumare del Tuy. Dos de los fallecidos fueron identificados como Yianny Rondón, de 32 años, y Heyver Emilio Guevara de 28, por el mismo hecho otras tres personas se encuentran bajo observación médica en un centro de salud de la localidad, una de ellas grave, según información que reseñó el portal web Contexto DiarioUno de los sobrevivientes, quien solo ingirió dos tragos de la mezcla, rindió testimonio en la sede del Eje contra Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (Cicpc) de los Valles del Tuy.De acuerdo a su testimonio, el grupo estaba tomando desde el jueves 21 de diciembre“Todos bebían "guarapa" elaborada con alcohol y parchita. Luego, la combinaron con Tang, pero a la medianoche se les agotó. A esa hora compraron otras dos botellas de alcohol, de alta pureza, en una casa cercana, y las mezclaron mangos verdes” dijo el hombre.El testigo también indicó que cerca de las 2:00 de la madrugada de este 23 de diciembre las víctimas presentaron dolores abdominales, náuseas, mareos y convulsiones, por lo que fueron auxiliados y trasladados al hospital.Le puede interesar:Capturado hombre que abusó sexualmente a niñas de 11 y 8 años https://t.co/kLB8xoHafo pic.twitter.com/KMhkIvVNaF— CaraotaDigital (@CaraotaDigital) 23 de diciembre de 2017Tagged #MuertosAlcoholMangoVerde alcohol Alcohol Mango Verde CARAOTA DIGITAL Ocumare del Tuy Sucesos Ir a la entrada Previous Previous post: Alfredo Ramos: el séptimo opositor detenido por Maduro y fue liberado este #23Dic Next Next post: El comunicado de la Comisión de la Verdad tras liberación de presos políticos DESTACADAS Alfredo Ramos: el séptimo opositor detenido por Maduro y fue liberado este #23Dic Alfredo Ramos se convirtió este viernes en el séptimo alcalde opositor detenido por el…23 diciembre, 2017 Roberto Picón, el caso emblemático de la justicia militar contra civiles La situación del asesor de la Mesa de la Unidad Democrática, Roberto Picón, fue…23 diciembre, 2017 (INTERACTIVO) El mapa del destierro: las historias no contadas de los venezolanos en el exterior Una joven madre huye del hospital hacia tierras ajenas para salvar la vida de su hijo; el…23 diciembre, 2017 Alfredo Ramos, Roberto Picón, entre presos políticos presentados ante la ANC (+Video) “Como ustedes ya pueden saber, han sido beneficiarios de medidas cautelares…23 diciembre, 2017 “Estaremos atentos”: Foro Penal respondió anuncio de Delcy sobre liberación de presos políticos El Foro Penal Venezolano estará alerta para confirmar si los detenidos por…23 diciembre, 2017 Mensaje de Navidad: Que sigan los sueños y las ganas de querer luchar por nuestro país Cuando éramos niños teníamos que esperar mucho tiempo para que llegara la Navidad,…23 diciembre, 2017 Encargado de negocios de Canadá y embajador de Brasil fueron declarados personas non gratas La presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), Delcy Rodríguez, informó…23 diciembre, 2017 Detenidos por “hechos violentos” podrían recibir medida sustitutiva si comparecen ante ANC La Comisión de la Verdad, Justicia y Paz de la ANC recomendó que se evalué la…23 diciembre, 2017 NACIONALES Qué está pasando El comunicado de la Comisión de la Verdad tras liberación de presos políticos La Comisión de la Verdad ha sostenido encuentros con varias personas detenidas,…23 diciembre, 2017 Alfredo Ramos: el séptimo opositor detenido por Maduro y fue liberado este #23Dic Alfredo Ramos se convirtió este viernes en el séptimo alcalde opositor detenido por el…23 diciembre, 2017 Roberto Picón, el caso emblemático de la justicia militar contra civiles La situación del asesor de la Mesa de la Unidad Democrática, Roberto Picón, fue…23 diciembre, 2017 “Mi vida está en juego”, paciente trasplantado pidió que se acepte la ayuda humanitaria (+Video) Con un desgarrador testimonio de su situación el paciente trasplantado, Alfredo…23 diciembre, 2017 Alfredo Ramos, Roberto Picón, entre presos políticos presentados ante la ANC (+Video) “Como ustedes ya pueden saber, han sido beneficiarios de medidas cautelares…23 diciembre, 2017 Partidos no descartan revalidarse ante el CNE, afirmó diputada Dennis Fernández La vicepresidenta de la Asamblea Nacional (AN), diputada Dennis Fernández, aseveró que…23 diciembre, 2017 Loading… Buscar: Los Más Reciente Cuatro personas fallecieron tras mezclar alcohol con mango verde en Ocumare del Tuy 23 diciembre, 2017 Alfredo Ramos: el séptimo opositor detenido por Maduro y fue liberado este #23Dic 23 diciembre, 2017 Mariah Carey volverá a protagonizar la noche de Año Nuevo en Nueva York (+Video) 23 diciembre, 2017 Roberto Picón, el caso emblemático de la justicia militar contra civiles 23 diciembre, 2017 Tweets por el @CaraotaDigital. Dando la cara por la noticia en Venezuela y el Mundo. TopCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi