Uber no está teniendo su mejor momento. Esta semana el Tribunal de Justicia de la Unión Europea declaró que era una empresa de transportes (y por lo tanto tenía la misma clasificación que los taxis). También se reveló hace poco que había pagado para ocultar un hackeo de 57 millones de cuentas. Ahora Uber ha metido la pata otra vez, aunque tenía buenas intenciones.El viernes Uber subió una publicación a Facebook para felicitar a Puerto Rico en el Día de la Bandera, evento en el cual se celebra el primer uso oficial de la bandera del territorio estadounidense. El mensaje era corto y simple: "Nuestro camino ha sido marcado por el rojo, azul, blanco y una estrella en el corazón. ¡Siempre adelante!" En teoría, hubiera sido un mensaje correcto e inofensivo si no fuera por un solo detalle: la bandera en la foto.Uber había subido una foto de la bandera de Cuba.Captura de pantalla En realidad, los diseños son parecidos. Ambas banderas tienen cinco rayas y un triángulo con una estrella. La diferencia está en los colores. La bandera de Cuba utiliza un triángulo rojo con rayas azules. Por otro lado, la bandera de Puerto Rico tiene un triángulo azul con rayas rojas.Bandera de Cuba Imagen: Wikipedia Bandera de Puerto Rico Imagen: Wikipedia Las reacciones en las redes sociales no tuvieron piedad con la empresa. Algunos destacaron que hasta el banco de imágenes donde se había sacado la foto identificaba la bandera como la de Cuba.Horas después del incidente Uber publicó una declaración en la cual pedía disculpas."Lamentamos mucho el error humano que ocurrió hoy. Nos disculpamos profundamente con las personas de Puerto Rico. Reafirmamos nuestro compromiso a la isla y nos aseguraremos de que esta situación no ocurra otra vez", dijo la empresa.En estos casos, lamentablemente, no se puede decir "es la intención lo que cuenta".