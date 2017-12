/ La Comisión de la Verdad recibe la tarde de este sábado a los opositores encarcelados que recibirían medida de liberación condicional, según lo anunciado por la presidenta de la constituyente, Delcy Rodríguez.En un acto cuya transmisión inició, pero interrumpió, el canal Venezolana de Televisión desde la Casa Amarilla, Rodríguez informó a los opositores que estaban detenidos que la medida de libertad no es plena, tiene condiciones que deberán cumplir.#23Dic | Beneficiarios de las medidas alternativas de la privación de libertad de presuntos responsables en los hechos de violencia política en 2014 y en 2017, se presentan ante la Comisión para la Verdad, la Justicia, la Paz y la Tranquilidad Pública en la sede de la @ANC_ve pic.twitter.com/pcIMmX2b7l— Constituyente (@ANC_ve) December 23, 2017 Según indicó, entre las condiciones exigidas por la ANC, los liberados deben comprometerse con la constituyente, a que no se repita un escenario que traiga hechos de violencia en el país."La presencia de ustedes acá forma parte del compromiso de que no se vuelvan a suscitar hechos que afecten la tranquilidad o que puedan afectar la paz de Venezuela . Un compromiso voluntario a través de medidas cautelares, que son medidas judiciales que deben respetarse, que deben cumplirse para evitar justamente que puedan suscitarse nuevamente hechos de violencia", señaló Rodríguez.Entre los opositores que fueron llevados ante la Comisión de la Verdad se encontraban el alcalde Alfredo Ramos y el opositor Roberto Picón, que cumplía este sábado seis meses de reclusión.La Comisión de la Verdad anunció temprano su recomendación de liberar a más de 80 opositores detenidos , mientras que el fiscal Tarek William Saab indicó que el Ministerio Público ya había logrado otorgar medidas favorables a 69 presos políticos . Todavía no han revelado oficialmente la lista definitiva de personas incluidas en estas medidas.Lea también Expresidente español Rodríguez Zapatero aplaude liberación de opositores detenidosCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi