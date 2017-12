/ A horas de la Nochebuena, el presidente Mauricio Macri dio el viernes una entrevista exclusiva al programa Animales Sueltos que conduce Alejandro Fantino y, además de sus explicaciones de la reforma previsional, también habló de otros temas de la actualidad política: economía, Gils Carbó, prisiones preventivas de ex funcionarios kirchneristas, la labor de Patricia Bullrich, una crítica a Tucumán y su posible reelección, entre otras frases destacadas.Cargando video… El rumbo económico* "Siento que nos ha ido bien. La Argentina estaba yendo rumbo a una crisis parecida al 2001".* "Habían apagado la luz para que no se viera nada de lo que estaba pasando" .Cargando video… * "A pesar de todas las cosas buenas que han sucedido en estos dos años, hay muchos argentinos que todavía no han visto el resultado de los cambios".* "El 2017 fue mucho mejor que el 2016 y creo que el 2018 va a ser mucho mejor que el 2017. Lo que estamos haciendo juntos va bien. Estamos construyendo algo firme, sólido, que incluye a todos los argentinos y estamos construyendo un país con un gran futuro por delante".Cargando video… * "Mi única obsesión es conseguir trabajo para los argentinos porque tiene que ver con mi principal compromiso que es reducir la pobreza. Si yo no reduzco la pobreza, habré fracasado".* "El argentino medio lo que siente y lo que quiere es que volvamos a valorar la cultura del trabajo".Cargando video… * "Ellos han tenido y tienen ese tipo de sueños (que el Gobierno se retire en helicóptero). Yo no los tengo. Yo tengo una responsabilidad y la estoy llevando a cabo. Nosotros vamos a terminar nuestro gobierno como corresponde y vamos a haber avanzado mucho en la línea de normalizar la Argentina".* "El Banco Central hoy trabaja en forma independiente. Hay un debate permanente acerca de cuál es el equilibrio en esta lucha contra la inflación. A la vez, en la lucha contra el déficit fiscal, que es una bomba de tiempo que nos ha dejado el gobierno anterior . Y eso combina la tasa de interés de las famosas Lebacs, es un debate que está siempre abierto, siempre buscando lo mismo: no afectar a los más pobres con la inflación, que es el impuesto más perverso. Si vos bajás demasiado rápido la inflación, resentís la actividad económica, tenes que ir buscando los equilibrios" .* "En el pacto fiscal hemos fijado un compromiso de baja sistemática de un punto por año de déficit fiscal y ellos (los gobernadores) lo mismo en sus provincias ".* "Hemos ido reduciendo los subsidios (en el AMBA) porque queremos que haya equidad. Vamos reduciendo sistemáticamente ese subsidio y tratando de igualar las tarifas porque creemos que todos lo argentinos tenemos que tener las mismas oportunidades. Significa pagar lo mismo por los distintos servicios que recibimos. Había una política en el gobierno anterior, deliberada, de subsidiar el AMBA a costa del resto del país. Hay que terminar con un montón de privilegios ".* " Todos los ñoquis y los amigos de la política tienen que desaparecer. La política no puede usar el Estado para beneficiar a su familia, inventándole cargos . La Legislatura tucumana tiene 80 empleados por legislador y las mejores tienen cinco".Cargando video… * "La Procuradora de licencia (Alejandra Gils Carbó) tomó 1100 personas en la Procuración. Salario promedio, más de $ 150 mil. Es una locura los salarios que se pagan en el Consejo de la Magistratura".* "Hubo gobernadores que cumplieron su compromiso y lo que habían firmado; y otros que no. A los que no, les digo: a mí me educaron que lo que uno firma -es más, si vos diste tu palabra- es para cumplir. Siempre me molestan los que mienten, los que especulan, los que no cumplen su palabra".Cargando video… La reelección* "Cuando arranqué esta tarea sabía que tenía que estar comprometido, si los argentinos lo consideran, a seguir cuatro años más. Pero no es el momento para debatirlo".* "No es una vida. En un caso extremo, a los 64 años recuperaría mi vida normal" .* "Acá uno resigna prácticamente toda la libertad en función de que hay responsabilidades que a uno lo limitan. Lo entendí, me costó, el primer año me costó, pero hoy ya lo he entendido".Prisiones preventivas* "Es muy fuerte, después de tantos años de impunidad. Que se empiece a acabar la impunidad es algo bueno. Igualmente, creo que el tema de las prisiones preventivas es una herramienta delicada. Tiene que ser muy bien evaluada. Por suerte siempre hay primera y segunda instancia y después está la Corte".* " Hay cero mano nuestra. Cero barra cero. El único mensaje que he transmitido desde que soy Presidente es que no quiero más impunidad en Argentina. Actúen con libertad y apliquen la ley. Es más, he recibido muchas críticas en 2016 porque se decía que había un pacto de impunidad con Cristina. Que yo la cubría a Cristina. Una locura".Cargando video… * "Si alguno de mi equipo comete un delito yo mismo lo voy a denunciar. La ley debe ser la misma para todos. Mientras más poder, más responsabilidad tengas, más rigor tiene que haber en la aplicación de la ley. Velo todos los días por asegurarme que mi equipo esté comprometido de verdad".Cacerolazos y protestas* "Quiero una Argentina donde los argentinos se puedan expresar libremente. Si alguno sintió que tenía que expresarse, todo bien. Les pido a los que están en contra de todo lo que hacemos que se den una oportunidad. ¿Mirá si lo que estamos haciendo funciona? Yo trabajo para todos los argentinos. Y en 2019 si no te gustó, votás otra alternativa".Cargando video… * "Los saqueos fueron orquestados. No está dada ninguna circunstancia para que eso suceda".* "Es imposible que vivamos en una sociedad en la que 100% esté de acuerdo con lo que uno haga".La represión policial* "Está el juez Torres investigando. Ninguno de esos fue solito porque sí. Espero que también cuidemos a nuestros policías, no puede ser normal una sociedad en la cual intenten matar a los policías tirándoles piedrazos, porque tirar un piedrazo de ese tamaño es un intento de asesinato".* "(Patricia López Vergara) es una jueza que siempre ha hecho cosas que son inentendibles. Yo ya la viví en la Ciudad. Lo malo es que desprestigia a la Justicia. Lo que surge es la noticia de esa excentricidad absurda de esa jueza y las cosas que hacen bien los jueces no surgen. Ese tipo de mensaje destruye la autoridad de la Justicia".Cargando video… * " (Patricia Bullrich) se rompe el alma, hay que tener coraje para enfrentar el narcotráfico como lo enfrenta ella. Aparte es honesta. El narcotráfico mueve mucha plata, te podes hacer rica en un segundo y medio".El ARA San Juan* "Entiendo el dolor, entiendo la ausencia. Escuché al capitán de navío que había sido comandante del ARA San Juan y me hizo llorar ese sábado a la mañana. Son cosas así, que pasan y son inexplicables, por más que haya una comisión investigando buscando para ver si hubo algún error o una negligencia. Recuerden lo mejor de cada uno de ellos, son héroes de la patria".Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi