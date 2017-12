Por Oscar Cáceres.- El zaguero central Jonnathan España continúa acumulando trabajo en la pretemporada del Deportivo Táchira , con miras a formar parte de la oncena que iniciará la temporada 2018 en Conmebol Libertadores y la liga local."Me he caracterizado por trabajar duro para la institución donde esté, Táchira es una responsabilidad muy grande" , afirmó. España ya visualiza lo que será la participación en la justa continental, donde en fase 1 chocará con Deportivo Macará de Ecuador, "todos los equipos que están son buenos, por eso clasificaron, ahora toca seguir laborando de la misma manera, al 100%" ."Me enfoco en la preparación física, tomar lo más rápido posible lo que el profesor pide para poder sumar al grupo" . El defensor arribó a la ciudad cordial y cumplirá una semana en los ciclos de preparación del cuerpo técnico encabezado por Stifano.Con respecto a su adaptación al plantel afirma sentirse cómodo, conociendo a otras piezas y teniendo referencia de los demás al haberlos enfrentado como rivales, "me gusta ayudar a los compañeros, eso influye mucho, siempre estoy colaborando y motivando".Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi