/ El defensor paraguayo será desde el año que viene parte del plantel de Macará de Ecuador. Su incorporación a dicha plantilla ya está concretada y si no remueven a Héctor Penayo, con el ex Nacional serán dos los guaraníes en ese equipo.Miers, de 27 años encara un nuevo reto profesional al otro lado de la frontera. El más reciente fue en Bolivia, donde sirvió al sport Boys de Warnes.De ahí vino para defender al Independiente de Campo Grande, con el que sólo jugó cinco partidos, entre ellos el del repechaje con Rubio Ñu para mantener la categoría en Primera y mandar al descenso al albiverde.Otra experiencia internacional data del 2015, cuando dejó Nacional para enrolarse al Alianza Lima de Perú, donde no pasó de un rendimiento discreto.Compartirá vestuarios con el centrocampista Héctor Penayo, quien este año fue una de las piezas de la estructura base.Tiene recorrido vasto en Ecuador, ya que jugó en Cotoàxi, Guayaquil City y Técnico Universitario, equipo este que obtuvo el ascenso a Primera División con los nacionales Jorge Chena y Francisco García.Tu Email:Tu Nombre:Destinatario:Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi