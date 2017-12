/ Aries (21 marzo-21 abril) Las relaciones de pareja podrían salir de su estancamiento cotidiano. Solo tomen la iniciativa de hacer cosas nuevas.Tauro (21 abril-21 mayo) En el tema laboral, hoy tendrás que mantener la cabeza fría. Los problemas asechan y debes actuar con prudencia.Géminis (22 mayo-21 junio) Tu economía y tu poder adquisitivo podrían incrementarse, pero eso no es motivo para despilfarrar. Ahorra.Cáncer (21 junio-22 julio) Recibirás buenas noticias, puede que ciertas ofertas de trabajo se consoliden. Si llega tu oportunidad, lúcete.Leo (23 julio-22 agosto) Buen día para conocer a una persona muy especial, con la que puedes iniciar algo más que una amistad.Virgo (23 agosto-23 setiembre) Los asuntos concernientes al hogar y a la familia tendrán preponderancia sobre otras cuestiones.Libra (24 setiembre-23 octubre) En el amor, es posible que surjan algunos celos, ya que harás más caso a tu familia. Trata de equilibrar las cosas.Escorpio (24 octubre-22 noviembre) Hoy debes aprovechar todo lo que tienes. Disfruta de tus amigos, demuestra amor a tu familia y diviértete con tu pareja.Sagitario (23 noviembre-21 diciembre) El desarrollo de tu creatividad reclamará ahora tu atención. Concéntrate y tendrás magníficas ideas.Capricornio (22 diciembre-20 enero) Tu pareja y socios se entrometerán en tus asuntos y perderás la paciencia. La cólera durará poco tiempo.Acuario (21 enero-20 febrero) Hoy, los asuntos materiales ocuparán tus pensamientos. No todo gira alrededor de estos aspectos, no lo olvides.Piscis (21 febrero-20 marzo) Tu pareja estará a tu lado para todo lo que necesites. Es una gran persona, valórala y hazla sentir especial.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi