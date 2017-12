/ Luis Vicente León, presidente de Datanálisis, indicó que la hiperinflación llegó a Venezuela y que se tendrá que vivir su impacto por un tiempo " que podría cubrir el año 2018".A través de sus redes sociales , ofreció recomendaciones a la población para enfrentarla " lo primero es prepararse. De nada sirve paralizarse. Es clave pensar en las estrategias de protección y reacción necesarias".Señaló que "en hiperinflación los precios y el tipo de cambio enloquecen. La moneda se convierte en una panela de hielo que te quema las manos y se derrite rápidamente, dejando sólo el charquero. No tiene sentido mantener bolívares, deben cambiarse por bienes o moneda dura . Ahorrar en Bs es equivalente a guardar en el horno tu panela de hielo. Pero el uso de tu dinero debe ser racional".Destacó que " adelantar compras indispensables o canjear por activos que sirvan de reserva de valor. Es absurdo prestar un servicio o vender un activo a plazos. El bien que comprarías hoy por un millón costará a fin de mes un millón y medio. Y ya no lo podrás comprar con tu "ahorro" o deuda. Anticipar el gasto es una medida clave, pero no suficiente Debes solicitar a tu patrono que adelante tu salario y beneficios cuanto sea posible y ajustar con la mayor frecuencia posible, lo contrario a preservar bolívares inactivos es pedir crédito"."En breve tu deuda no valdrá nada pero sí lo que compraste con ella . No es momento de vender activos fijos como apartamentos, terrenos, locales, carros. Los precios estarán por el piso. Estas crisis suelen durar un año (aunque puede ser peor), trata de esperar, pero si no puedes, vende primero aquellos activos que te representan costos de mantenimiento y no ingresos por actividad o alquiler". Aseveró.Lea también: ¡Decepcionante! Venezolanos consideran que el 2017 fue el peor año que han vividoLeón indicó " no financies en bolívares ninguna parte de la venta y trata de obtener moneda dura. No vendas activos para quedarte con Bs. Perderás el activo y los bolívares. Adelanta las compras indispensables y mantén el remanente (si hay) en activos monetarios duros. Por el lado del ingreso, la única forma de protegerse es generando divisas. Por inversión, por exportación, por prestación de servicios al extranjero, turismo o remesas".Resaltó que "la hiperinflación y la crisis nos empobrece a todos. Esperamos que en 2018 se produzca un cambio en el modelo económico, pero no hay forma de salir ilesos. Sólo espero que estos tips te ayuden a surfear mejor la crisis".La hiperinflación esta aquí. Tendremos que vivir su impacto por un tiempo que podría cubrir el año 2018. Pero, qué hace una persona común para enfrentarla? Lo primero es prepararse. De nada sirve paralizarse. Es clave pensar en las estrategias de protección y reacción necesarias. En hiperinflación los precios y el tipo de cambio enloquecen. La moneda se convierte en una panela de hielo que te quema las manos y se derrite rápidamente, dejando sólo el charquero. No tiene sentido mantener Bs. Deben cambiarse por bienes o moneda dura. Ahorrar en Bs es equivalente a guardar en el horno tu panela de hielo. Pero el uso de tu dinero debe ser racional. Adelantar compras indispensables o canjear por activos que sirvan de reserva de valor. Es absurdo prestar un servicio o vender un activo a plazos. El bien que comprarías hoy por un millon costará a fin de mes un millón y medio. Y ya no lo podrás comprar con tu "ahorro" o deuda. Anticipar el gasto es una medida clave, pero no suficiente Debes solicitar a tu patrono que adelante tu salario y beneficios cuanto sea posible y ajustar con la mayor frecuencia posible. Lo contrario a preservar Bs inactivos es pedir crédito. En breve tu deuda no valdrá nada pero sí lo que compraste con ella. No es momento de vender activos fijos como apartamentos, terrenos, locales, carros. Los precios estarán por el piso. Estas crisis suelen durar un año (aunque puede ser peor), trata de esperar, pero si no puedes, vende primero aquellos activos que te representan costos de mantenimiento y no ingresos por actividad o alquiler. No financies en Bs ninguna parte de la venta y trata de obtener moneda dura. NO vendas activos para quedarte con Bs. Perderás el activo…y los Bs. Adelanta las compras indispensables y manten el remanente (si hay) en activos monetarios duros. Por el lado del ingreso, la única forma de protegerse es generando divisas. Por inversión, por exportación, por prestación de servicios al extranjero, turismo o remesas. La hiperinflación y la crisis nos empobrece a todos. Esperamos que en 2018 se produzca un cambio en el modelo econ, pero no hay forma de salir ilesos. Sólo espero que estos tips te ayuden a surfear mejor la crisisA post shared by Luis Vicente Leon (@luisvleon) on Dec 22, 2017 at 9:43am PSTCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi