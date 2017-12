/ 12:05.Lima, dic. 23. Una comitiva de jóvenes de Manchay (Pachacámac) llegará en enero próximo a los exteriores de la Nunciatura Apostólica, sede del Vaticano en el Perú, para cantar y orar al Papa Francisco mientras éste permanezca en Lima. Los jóvenes llegarán el viernes 19 de enero con su patrona la Virgen del Rosario el sábado y serán parte de la vigilia que esperará la llegada del Santo Padre al Perú , comentó el nuncio apostólico Nicola Girasoli. Agregó que aunque existe un programa y protocolo establecidos, estos podrían variar debido a la espontaneidad del Santo Padre . "El Papa Francisco no sigue protocolos, a veces sigue las cosas como surgen. Por Manchay, él conoce lo que hace la Arquidiócesis de Lima. Por eso queremos que (los jóvenes) vean al Papa, pues no se dio la posibilidad que el Papa visite Manchay." Ofrecimiento del cardenal El cardenal de Lima, Juan Luis Cipriani, manifestó que hará todos los esfuerzos para que el grupo de jóvenes se ubique cerca de la Nunciatura para ver al Papa Francisco , y de ser posible, que bendiga a la Virgen del Rosario. "Me atrevo a ofrecerles que estarán muy cerca del Papa. Manchay estará cerca, no lo duden", señaló Cipriani al dirigirse a los jóvenes de la promoción "Papa Francisco" que se graduó hace días del Instituto Trentino Juan Pablo II de Manchay. Francisco arribará al Perú el jueves 18 de enero y visi tará las ciudades de Lima, Trujillo y Madre de Dios.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi