El presidente ruso Vladimir Putin participó en un partido de hockey sobre hielo con eximios jugadores de esa disciplina, organizado el viernes por la noche en la Plaza Roja, indicó el servicio de prensa del Kremlin.El partido se llevó a cabo en una pintoresca pista decorada para Navidad abierta cada invierno desde hace unos años, entre las murallas del Kremlin y una de las galerías de tiendas más lujosas de Moscú, el Gum.Putin, de 65 años, se midió en la pista a jugadores como el excampeón Pavel Bure, medalla de plata de los Juegos Olímpicos de Nagano de 1998 o el legandario jugador Viatcheslav Fetissov. El ministro de Defensa ruso, Serguei Shoigu, también formaba parte de un equipo, según las fotos difundidas por el Kremlin. Putin, octavo dan de judo y jugador de hockey aficionado, participa todos los años en un partido de hockey sobre hielo con eximios jugadores de esta disciplina.El mandatario, que aspira a ser reelecto en las elecciones de marzo, siempre cultivó una imagen de intrépido, con demostraciones de Judo, galopando a caballo con el torso desnudo o apagando un incendio al mando de un bombardero de agua.