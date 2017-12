/ Para Axel Kicillof, "el paquetazo le sacó la careta al Gobierno". De esta manera graficó el carácter "restrictivo y regresivo" de las tres reformas encaradas por Cambiemos, en materia laboral, tributaria y previsional. "El macrismo, como en 2015, volvió a engañar a través de maniobras de comunicación. Una democracia plena no es solo votar. También es que los candidatos no mientan ni escondan permanentemente a sus votantes lo que piensan a hacer", afirmó el el diputado nacional.En ese sentido, por AM 750, el diputado del FpV-PJ desglosó las tres iniciativas. En cuanto a la reforma previsional recién sancionada dijo que implica "sacar derechos a una multitud: jubilados, veteranos de guerra, discapacitados y beneficiarios de la Asignación por Hijo y por Embarazo". En materia laboral, señaló que la idea "es bajar los salarios y quitar derechos que tienen cien años de lucha, los quieren borrar de un plumazo".Y en cuanto a la reforma tributaria indicó que se "les saca impuestos a los ricos para cobrar impuestos al consumo".El ex ministro de Economía opinó que" el Gobierno trata de presentarse como una nueva derecha más progresista, pero tenía guardado el cuchillo abajo del poncho" y que incluso perjudica a sus votantes, que "creyeron en la revolución de la alegría y les dieron la revolución del sufrimiento".Con todo, Kicillof puso el acento en las medidas antiinflacionarias, a las que definió comno "paquete ortodoxo" dado que "quieren bajar la demanda, pero los precios no suben por la demanda sino por por los costos, incluso devaluaron y generaron la inflación más alta en veinte años". Así y todo, estimó que el año que viene puede haber una merma en el costo de vida "si logran planchar el tipo de cambio y continúan con las medidas restrictivas, pero a costa de tener más pobres y quebrando a la industria con la apertura de importaciones". La consecuencia, señaló, será "subir la pobreza y dejar a la gente en la calle".De allí que caracterizó como "medidas anti-pyme y recesivas" las ideas para controlar la suba de precios. "Pueden bajar la inflación pero dejando al país sin mercado interno, con tasas altas, caída de ingresos, suba en los costos y tasas de interés que cierran el acceso al crédito", cerró Kicillof.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi