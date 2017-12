"La hiperinflación está aquí" y el primer paso para enfrentarla este 2018 es actuar con estrategias de protección y reacción, según lo que explicó el economista Luis Vicente León desde sus cuentas en las redes sociales -No te paralices, pues es muy posible que la hiperinflación cubra todo el año entrante, e inclusive, parte del 2019, adelantó León.-No ahorrar en bolívares es otro paso fundamental. Tampoco prestar un servicio o vender activos a plazo, pues nuestra moneda será como "una panela de hielo que se derrite rápidamente", explicó. Frente a esto recomienda cambiar por moneda dura, bienes indispensables o activos.-A los que tienen apartamentos, terrenos, locales o carros les advierte que no los vendan, pues los precios estarán muy bajos. Si no hay otra alternativa, recomienda vender primero los que implican costos de mantenimiento.-Solicitar todos los créditos posibles: adelanto de salario, de beneficios. "En breve tu deuda no valdrá nada pero sí lo que compraste con ella", expresó.Aunque insistió que "nadie saldrá ileso de la hiperinflación", invitó al ciudadano común a actuar racionalmente y generar divisas desde cualquier ámbito para surfear mejor la crisis.(LaIguana.TV)Comparto con ustedes mis tips para surfear la hiperinflación. Aunque dificilmente podremos salir ilesos y sin tragar agua, la idea es no ahogarse. https://t.co/meQZLEFHVF— Luis Vicente Leon (@luisvicenteleon) 22 de diciembre de 2017 La hiperinflación y la crisis nos empobrece a todos. Esperamos que en 2018 se produzca un cambio en el modelo de control e inervencionismo que la causa. Pero no hay forma de salir ilesos. Sólo espero que estos tips les ayuden a llevarla lo mejor posible.— Luis Vicente Leon (@luisvicenteleon) 22 de diciembre de 2017 Por el lado del ingreso, la única forma de protegerse en procesos hiperinflacionarios es generando divisas. Por inversión, por exportación, por prestación de servicios al extranjero, turismo o por remesas, que en Venezuela ya superan el 5% de la población.— Luis Vicente Leon (@luisvicenteleon) 22 de diciembre de 2017 El ahorro en hiperinflación no se refiere a guardar moneda devaluada e hiper impactada por inflación sino a ser conservador en la forma de gastar. Es irrelevante si se trata de una familia rica, de estrato medio o con escasos recursos. Todos deben adaptarse a una nueva realidad.— Luis Vicente Leon (@luisvicenteleon) 22 de diciembre de 2017 NO vendas activos para quedarte con bolívares. Perderás el activo…y los bolívares. Adelanta con esos recursos las compras indispensables para tu vida y manten el remanente (si hay) en activos monetarios referidos a moneda dura.— Luis Vicente Leon (@luisvicenteleon) 22 de diciembre de 2017 Si no tienes opción y necesitas vender activos para vivir, trata de vender primero aquellos que te representan costos de mantenimiento y no ingresos por actividad o alquiler. No financies en Bs ninguna parte de la venta y trata de obtener moneda dura.— Luis Vicente Leon (@luisvicenteleon) 22 de diciembre de 2017 En hiperinflación no es momento de vender tus activos fijos como apartamentos, terrenos, locales, carros. Los precios estarán por el piso. Si estas criris suelen durar un año (no siempre), trata de espera si puedes, pues obtendrás mejor precio en el futuro. Pero si no puedes…— Luis Vicente Leon (@luisvicenteleon) 22 de diciembre de 2017 El contrario de preservar Bs inactivos o cobrar tarde en hiperinfmación, es el dinero que puedas conseguir prestado o productos financiados. Son un regalo que cae del cielo. Obten toda la deuda que puedas en Bs. En breve no valdrá nada pero si lo que compraste con ella.— Luis Vicente Leon (@luisvicenteleon) 22 de diciembre de 2017 Tu ingreso en Bd se pulveriza frente a una inflación que podría superar el 50% mensual. Anticipar el gasto es una medida clave, pero no suficiente Debes solicitar a tu patrono que adelante tu salario y beneficios cuanto sea posible y ajustar con la mayor frecuencia posible.— Luis Vicente Leon (@luisvicenteleon) 22 de diciembre de 2017 Con un ejemplo entenderás fácilmente el error de quedarte con bolivares un mes o dejar que te paguen una deuda actual en bolivares dentro de un mes. El bien que comprarías hoy por un millon costará a fin de mes un millón y medio. Y ya no lo podrás comprar con tu "ahorro" o deuda— Luis Vicente Leon (@luisvicenteleon) 22 de diciembre de 2017 Si es inadecuado mantener moneda que pierde su valor a diario y debes gastarla o canjearla cuanto antes, es aún más absurdo prestar un servicio o vender un activo y permitir que te paguen a plazos, como no sea una operación que se valora en moneda dura.— Luis Vicente Leon (@luisvicenteleon) 22 de diciembre de 2017 Pero el uso de tu dinero en Bs debe ser racional. La idea no es generar un gasto superfluo sino adelantar compras indispensables o canjear dinero, efímero, por activos que servirán en el futuro como reserva de valor: activos monetarios como las divisas o bienes comercializables.— Luis Vicente Leon (@luisvicenteleon) 22 de diciembre de 2017 Ahorrar en bolívares es equivalente a guardar en el horno tu panela de hielo.— Luis Vicente Leon (@luisvicenteleon) 22 de diciembre de 2017 El mensaje entonces es obvio. No tiene ningún sentido mantener bolívares en tu cuenta ni en tus manos. Debe cambiarse de inmediato por bienes o moneda dura, que es prácticamente cualquiera que no sea la tuya.— Luis Vicente Leon (@luisvicenteleon) 22 de diciembre de 2017 En la hioer inflación los precios y el tipo de cambio enloquecen. Sus movimientos son bruscos y diarios. Tu dinero en moneda local se convierte en una panela de hielo que tiene dos condiciones. Te quema las manos y se derrite rápidamente, dejando sólo el charquero.— Luis Vicente Leon (@luisvicenteleon) 22 de diciembre de 2017 Las estrategias de protección y reacción a la hiperinflación suelen ser familiares y sólo funcionan cuando todos los miembros de la familia entienden el problema y participan en la discusión de cómo enfrentarla de la mejor manera posible, entendiendo que traerá sacrifios mayores— Luis Vicente Leon (@luisvicenteleon) 22 de diciembre de 2017 De nada sirve paralizarse frente a la crisis. Independientemente de la capacidad adquisitiva de la familia, es fundamental pensar en las estrategias económicas y financieras que debemos seguir para minimizar (que nunca evitar) los embates de la misma. Y actuar en consecuencia.— Luis Vicente Leon (@luisvicenteleon) 22 de diciembre de 2017 Pero, qué hace una persona común para enfrentar los embates de una crisis hiper inflacionaria? Lo primero es racionalizar que debe prepararse para una crisis mucho más fuerte y larga que las que conoce y la forma de manejar su economía personal debe cambiar dramáticamente.— Luis Vicente Leon (@luisvicenteleon) 22 de diciembre de 2017 La crisis hiperinflacionaria venezolana esta aquí. Ya no puede evitarse. Tendremos que vivir su impacto por un tiempo que podría cubrir el año 2018, asumiendo que la presión de cambio económico será gigante. Pues sin cambio, el proceso de deterioro sería màs largo e impredecible.— Luis Vicente Leon (@luisvicenteleon) 22 de diciembre de 2017Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi