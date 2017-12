Los Indios de Cleveland y el inicialista Yonder Alonso concretaron su acuerdo por dos años y 16 millones de dólares.El contrato del toletero cubano incluye una opción del equipo por nueve millones para la temporada de 2020. El jugador de 30 años superó el viernes los exámenes médicos de rigor para oficializar el fichaje.Los Indios contrataron a Alonso para reemplazar al dominicano Carlos Santana, quien fichó con los Filis de Filadelfia por tres años y 60 millones.Alonso bateó .266 con 28 jonrones y 67 remolcadas la temporada pasada con Oakland y Seattle .(AP)View the discussion thread. blog comments powered by DISQUS back to topCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi