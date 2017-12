/ Han puesto la denuncia ante los entes competentes pero no han sido escuchados.Ciudadanos denunciaron que algunos bancos no permiten un retiro mayor de Bs. 10.000.Alegan que este monto "no les alcanza para nada". "Los del gobierno, como el Venezuela y Bicentenario permiten retirar montos mayores, de Bs. 100 mil y Bs. 80 mil; en cambio, los bancos privados solo dejan retirar Bs. 10 mil", aseguró Ronal Rojas.Le hacen un llamado a la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario para que mejore esta situación y aumenten el límite de retiro."No es posible que solo nos dejen retirar esa cantidad de dinero, no alcanza ni para comprar un kilo de sardina", agrega César Salazar.ExigenciasAñaden que en varias oportunidades han puesto la denuncia ante los entes competentes pero no han sido escuchados."Esta es una situación que viene ocurriendo desde hace algún tiempo y continuamos igual, hemos intentado hablar con la gobernación y la alcaldía, pero sigue sucediendo lo mismo".Explican que la inflación es muy alta y los precios aumentan semanalmente. Mientras que los montos de retiros en el banco continúan igual.El pasaje en el transporte público ya cuesta Bs. 1.000. En pisteros Bs. 6.000. Por esta razón algunos solo gastan hasta Bs. 10.000 en un día de pasaje, y manifestan que necesitan que los bancos dejen retirar una cantidad mayor de efectivo. Denuncian que en los bancos todavía están entregando billetes de los viejos."No puede ser que sigan dando estos billetes, cuando es claro que en ningún sitio los aceptan, eso ya se volvió una burla para todos los ciudadanos, hasta cuándo vamos a seguir así, el presidente debe tomar acciones", expresa Carlos García.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi