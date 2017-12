2017. Un año de conflictividad social, política, sucesos y filtraciones. Eso, según lo más leído por los Runruneros en estos últimos 12 meses. ¿Bajo qué circunstancias murieron los jóvenes durante las protestas? ¿Cómo afectan las sanciones? ¿qué se dice dentro del mismo chavismo" Esta y otras preguntas fueron las que marcaron pauta durante este año en nuestros lectores. El año no estaría completo sin tú también haberlos leído. Las 10 del 2017 para darle la bienvenida a 2018.Chavistas en contra de la constituyente: ¿Salto de talanquera o talante constitucional? Comenzamos este conteo con un tema que sin duda transcenderá este año que termina: la asamblea nacional constituyente. Debido a su ilegalidad, no solo la oposición y la comunidad internacional se pronunciaron al respecto. A un mes de realizarse estos comicios, al menos 12 chavistas activos y otros disidentes alzaron su voz en contra de este nuevo proceso constituyente.En la lista están diputados, como es el caso de Eustoquio Contreras; ministros, como la exministra de Juventud de Chávez, Maripili Hernández; e incluso militares, como el Mayor General Alexis López Ramírez. Sin embargo, una de las más duras fue la Fiscal General en el exilio, Luisa Ortega Díaz, quien aseguró que no era "necesaria, pertinente, ni conveniente".Exclusiva | Esta es la verdad sobre cómo murió Juan Pablo Pernalete el #26A En esta oportunidad, lo más leído por ustedes demuestra que estaban buscando una sola cosa: la verdad. A pesar de que el gobierno quiso imponer la matriz de opinión de el joven Juan Pablo Pernalete, asesinado en una manifestación en Altamira el 26 de abril, había muerto por un impacto de una pistola de perno, documentos a los que tuvo acceso Runrunes demuestran otra cosa.En exclusiva, se reveló que el contenido del acta de defunción apunta a que el joven murió por el impacto de una bomba lacrimógena. Hipótesis que después confirmó la Fiscal Ortega Díaz. Fuentes consultadas explicaron que la bomba que impactó a Pernalete le fracturó el esternón, le perforó los pulmones y luego le produjo un paro cardíaco.¿Por qué Tareck El Aissami ya no puede ser Presidente? La posición número ocho de este conteo lo obtuvo el vicepresidente Tareck El Aissami. Después de que EEUU sancionara a El Aissami y lo etiquetara de narcotraficante, quedaron muchas dudas, y Runrun.es pudo responder una de ellas: ¿Está habilitado para ejercer un cargo público como el de Presidente de la República?Este trabajo de Runrun.es revela que después de ser agregado a la lista OFAC y de prohibirle a los americanos hacer negocios con él, el vicepresidente entró en una especie de "cuarentena administrativa". Las sanciones limitan su posibilidad de suscribir acuerdos y convenios comerciales y financieros internacionales con Estados, personas, instituciones o empresas que tengan relación con EE UU.FOTOS, INFOGRAFÍA Y MAPA | 112 muertos durante los primeros 100 días de protestas en Venezuela Uno de los aspecto más caóticos de los cuatro meses de protestas que se vivió en Venezuela fue llevar la cuenta de las personas fallecidas durante este tiempo. Los Runruneros querían conocer sus historias. Es por ello que la lista de muertos durante estas manifestaciones consigue el séptimo lugar.Runrun.es comenzó a llevar este registro desde el 6 de abril, cuando se reportó la primera víctima. El Ministerio Público divulgó por primera vez el listado de muertos durante protestas semanas después, la noche del 25 de abril.La lista de Runrun.es registra más casos más que la Fiscalía y que otras listas llevadas por ONG. La diferencia obedece a que en la estadísticas se incluyeron casos de personas fallecidas durante protestas, saqueos y represión que fueron denunciados por allegados, familiares y organizaciones no gubernamentales, luego comprobados y reportados por medios de comunicación.Jueza Casado: "Quiero que la ministra Varela me explique por qué mi hermana está muerta y Wilmito en la playa" El suceso también tuvo su espacio durante 2017. La muerte de Wilmer José Brizuela Vera, alias "Wilmito”, fue uno de ellos. Wilmito fue asesinado de cuatro impactos de bala mientras estaba recluido en en el Centro Penitenciario de Aragua (Tocorón). Era conocido como uno de los pranes de la cárcel de Vista Hermosa, en el estado Bolívar, y había resultado herido de bala en la isla de Margarita mientras disfrutaba en una playa con su familia en febrero de este mismo año.Para esta nota, la periodista Ronna Rísquez conversó con alguien que lo conoció, lo vio convertirse en pran de, fue testigo de cómo arrodilló al sistema de judicial y junto a su familia vivió en carne propia su violencia: la jueza Mariela Casado, ex presidenta del Circuito Judicial del Estado Bolívar. "Ese hombre destruyó mi vida, destruyó a mi familia y acabó con mi carrera", sentenció.AUDIO Así fue cómo Paramilitares y GNB planearon ataque a la Asamblea Nacional La ceremonia de la Asamblea Nacional en conmemoración a los 206 años de la Firma del Acta de Independencia recordó más las batallas que se libraron para lograrlo que la propia firma del Acta. Carros destrozados. Partes del Palacio Legislativo destruído. Diputados heridos. Ese fue el saldo que dejó al asalto por parte de paramilitares al Parlamento este 5 de julio.Dos días después, salió a la luz pública un audio donde se puede escuchar una conversación entre paramilitares y funcionarios de la Guardia Nacional (GNB) mientras ocurría el ataque al Poder Legislativo. "Si nosotros dejamos que estos carajos hagan lo que les de la gana, y este gobierno blandengue, en menos de 15 días nos tumban al gobierno", afirma uno de los asaltantes en el audio.INFOGRAFÍA Y VIDEO| A Neomar Lander lo habría matado una bomba disparada por la PNB En la posición número cuatro vuelve un factor importante: la búsqueda de la verdad. En esta oportunidad de la muerte de otro jóven, Neomar Lander, asesinado en una manifestación en la entrada de la Av. Libertador el 7 de junio.A través de los videos captados desde un edificio y los relatos de algunos testigos, Runrun.es pudo reconstuir los últimos momentos de Lander y revelar que fue un funcionario, que disparó en forma horizontal y de frente contra el joven una bomba, el causante de su muerte.[VIDEO] Habla el hijo mayor del Defensor del Pueblo: "Papá, puedes poner fin a la injusticia que ha hundido al país" En el video aparece con la cara visiblemente afectada por los rayos solares. Está vestido de blanco. Detrás, los arbustos de un jardín. Así se presentó Yibram Saab Fornino, hijo del Fiscal designado por la anc, Tarek William Saab, cuando tomó posición frente a la represión que sufrían las protestas que vivía el país en ese momento. Manifestaciones en las él admitió que participaba pacificamente.Él día que Yibram publicó sus declaraciones, fue asesinado el joven Juan Pablo Pernalete. "Ese, pude haber sido yo", admite el estudiante de Derecho. El video colgado en su cuenta de Youtube ya tiene más de 1 millón 300 mil reproducciones.FILTRACIÓN Oficiales de la FANB planean usar francotiradores contra manifestantes Ya llegando al final de este conteo, vuelve a salir entre lo más leído por ustedes una filtración. A mediados de mayo un audio que llegó a mano de varios medios internacionales revela una reunión en la que varios altos oficiales de la Fuerza Armada Nacional evalúan usar francotiradores para controlar las manifestaciones de la oposición, que para ese entonces ya llevaban dos meses.En varios momentos de la conversación, liderada por el comandante de la Zona Operacional de Defensa Integral de Lara, José Rafael Torrealba Pérez, se ve la improvisación con la que se manejó el control del orden público dentro de la FANB y la falta de funcionarios capacitados para cumplir diversas funciones.El sicariato que se encargó en Miami y se pagó con dólares preferenciales Y en el primer lugar de los más leído por los Runruneros está el asesinato del sobrino de la diseñadora Carolina Herrera y su socio en mayo de este año. Un trabajo de investigación de Ronna Rísquez revela quién era el verdadero objetivo de este crimen, cómo se organizó y cómo se pagó.El texto revela cómo la trama del caso terminó por poner de relieve los violentos entretelones de la disputa por el control del furtivo negocio cambiario que opera entre Florida Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi